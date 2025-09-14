Héctor Bellerín hace autocrítica por el inicio del Betis y se queja de la temperatura

Sin poner excusas ni restar responsabilidades sobre el tétrico inicio del Real Betis Balompié en el Ciutat de València ante el Levante UD, Héctor Bellerín atendió a los micrófonos de Movistar al término del partido expresando con un gesto muy contrariado que no es normal jugar con tanta temperatura y humedad un encuentro que perfectamente se podría haber disputado horas más tarde.

"Quiero empezar diciendo, sin que sirva de excusa, que me parece una barbaridad jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre, es inhumano. Como tenemos una responsabilidad, lo hacemos. Hemos empezado despistados, hemos cometido errores y el resto del partido ha sido intentar enmendar esos errores… Es que no tiene sentido trabajar así. Necesitamos también que nos ayuden a hacer nuestro trabajo", manifestaba el lateral del Betis antes de analizar el encuentro.

Un comienzo preocupante

En apenas diez minutos había llegado el Levante a los dominios de Álvaro Valles en tres ocasiones, anotando en dos de ellas y poniendo muy cuesta arriba la remontada de los verdiblancos, que fueron mucho más superiores el resto del duelo en Orriols: Todos hemos dado el cien por cien, se ha visto un partido bonito. No podemos empezar el partido como lo hemos hecho. Lo sabemos y lo hemos hablado. Me quedo con la reacción, pero tendríamos que haber salido con los tres puntos de aquí. Hay que aprender de estos errores. Me quedo con la convicción y el control que luego hemos tenido. Merecimos mucho más".

Bellerín deja clara su postura sobre el gol anulado a Altimira

"Son jugadas que pasan continuamente en el área. Si es en ataque se pitan y si es en defensa, no. Ellos hacen su trabajo, que es muy difícil y las opiniones también dependen para quien vayan, si hubiera pasado a nuestro favor hubiera sido muy distinto, lo hacen lo mejor posible y con toda la bondad y nobleza del mundo. Luego hemos tenido oportunidades para remontar, no podemos achacar el resultado a eso. Tenemos que empezar como hemos estado a partir del minuto 30", concluyó Héctor Bellerín sobre la actuación del colegiado en relación a la acción que pudo significar el 2-1 mucho antes y sobre el partido del Real Betis Balompié una vez se repuso a los dos goles.