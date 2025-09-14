Héctor Bellerín hace autocrítica por el inicio del Betis y se queja de la temperatura
"Sin que sirva de excusa, que me parece una barbaridad jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre, es inhumano"
Álex Mérida
Sin poner excusas ni restar responsabilidades sobre el tétrico inicio del Real Betis Balompié en el Ciutat de València ante el Levante UD, Héctor Bellerín atendió a los micrófonos de Movistar al término del partido expresando con un gesto muy contrariado que no es normal jugar con tanta temperatura y humedad un encuentro que perfectamente se podría haber disputado horas más tarde.
"Quiero empezar diciendo, sin que sirva de excusa, que me parece una barbaridad jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre, es inhumano. Como tenemos una responsabilidad, lo hacemos. Hemos empezado despistados, hemos cometido errores y el resto del partido ha sido intentar enmendar esos errores… Es que no tiene sentido trabajar así. Necesitamos también que nos ayuden a hacer nuestro trabajo", manifestaba el lateral del Betis antes de analizar el encuentro.
Un comienzo preocupante
En apenas diez minutos había llegado el Levante a los dominios de Álvaro Valles en tres ocasiones, anotando en dos de ellas y poniendo muy cuesta arriba la remontada de los verdiblancos, que fueron mucho más superiores el resto del duelo en Orriols: Todos hemos dado el cien por cien, se ha visto un partido bonito. No podemos empezar el partido como lo hemos hecho. Lo sabemos y lo hemos hablado. Me quedo con la reacción, pero tendríamos que haber salido con los tres puntos de aquí. Hay que aprender de estos errores. Me quedo con la convicción y el control que luego hemos tenido. Merecimos mucho más".
Bellerín deja clara su postura sobre el gol anulado a Altimira
"Son jugadas que pasan continuamente en el área. Si es en ataque se pitan y si es en defensa, no. Ellos hacen su trabajo, que es muy difícil y las opiniones también dependen para quien vayan, si hubiera pasado a nuestro favor hubiera sido muy distinto, lo hacen lo mejor posible y con toda la bondad y nobleza del mundo. Luego hemos tenido oportunidades para remontar, no podemos achacar el resultado a eso. Tenemos que empezar como hemos estado a partir del minuto 30", concluyó Héctor Bellerín sobre la actuación del colegiado en relación a la acción que pudo significar el 2-1 mucho antes y sobre el partido del Real Betis Balompié una vez se repuso a los dos goles.
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Real Sociedad - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- Debut agridulce de Héctor Fort con el Elche
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Tremenda rajada de Flick contra la Federación Española por los problemas de Lamine
- Xabi Alonso le cierra la puerta a Mastantuono