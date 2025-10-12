¿Hay que preocuparse con Antony? Un fallo que no hay que cometer

Nunca deja de sorprender la escasa memoria que existe en el deporte rey. A veces, el fútbol es terriblemente volátil con los logros y un tanto cruel con los momentos bajos. Eso es lo que le está ocurriendo a un Antony que, tras solo cinco partidos con el Real Betis esta temporada, empieza a despertar un pequeño runrún entre los más pesimistas. Sin embargo, su ligero “bajón”, si puede llamarse así, tiene explicación.

Su fichaje por el Real Betis fue un acto de justicia poética. Empequeñecido en un Manchester United que en los últimos años ha demostrado ser una trituradora de futbolistas -sirvan McTominay, Sancho, Hojlund, Elanga o Rashford como ejemplos-, encontró la luz en el Benito Villamarín. Durante una breve cesión, el extremo brasileño se ganó el corazón de todos los béticos y el cariño de muchos otros aficionados al fútbol, y volvió a sonreír. O, lo que es lo mismo: a sentirse futbolista.

Unos meses de escándalo

Cada muestra de afecto se convirtió en gasolina para recuperar su mejor versión, aquella que enamoró a Europa en el Ajax por su talento, electricidad y descaro. Y eso, a aquel Antony falto de confianza, le encantó. En 26 partidos marcó 9 goles, repartió 5 asistencias, ganó varios MVP y disputó una final de Conference League que el Betis perdió con total dignidad ante el Chelsea de Enzo Maresca. Pero la historia llegaba a su fin demasiado pronto.

BRUTAL el recibimiento de los béticos a Antony I de Triana en su vuelta al club💚 pic.twitter.com/w99imrE7hO — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) September 1, 2025

El rumor de su posible fichaje definitivo por el Betis comenzó antes incluso de que terminase la temporada. Al principio solo era el reflejo de una ilusión compartida por el club, los aficionados y el propio jugador, pero su salario y las altas demandas del Manchester United imposibilitaban una operación que, finalmente, se cerró el último día de mercado. Con la colaboración imprescindible del futbolista, el traspaso revolucionó Sevilla -y, en especial, el barrio de Triana-, que de madrugada se inundó de almas béticas desatadas. No es casualidad que le llamen "Antonio de Triana"

Demasiada prisa

Pero algo es distinto. En cinco partidos, Antony -que acostumbró a los béticos a firmar una exhibición prácticamente cada semana- solo ha tenido una gran noche hasta el momento. Fue contra el Nottingham Forest (2-2), en la que marcó el gol del empate y sirvió el 1-0 a Bakambu. Y algunos béticos empiezan a preocuparse porque no ha contribuido a ningún gol en Liga.

El delantero del Betis Antony celebra tras anotar el 2-2 del empate durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Europa que disputan hoy miércoles Betis y Nottingham Forest en el estadio de La Cartuja, en Sevilla / Julio Munoz / EFE

Lo cierto es que con Antony se está teniendo más prisa que con otros futbolistas. Por la ilusión que generó su fichaje en todas las partes implicadas, por el esfuerzo de ambos para hacerlo posible y porque dejó el listón altísimo durante su cesión, se le exige quizá demasiado pronto. Hay que tener paciencia. El contexto ahora es distinto: Antony llegó a Sevilla como una apuesta, como un jugador herido al que había que recuperar. Que podía aportar mucho al proyecto de Manuel Pellegrini, pero antes debía dejar atrás demasiados fantasmas. Ahora, tiene más presión.

Compromiso total

Ha vuelto a demostrar que tiene nivel de clase mundial, ha encontrado un lugar en el que está realmente a gusto y el club hizo casi lo imposible para traerlo: 22 millones de euros y otros tres en variables. Como explicó su agente, su compromiso con el club y con el proyecto es total, y sabe que este es el mejor sitio para él. No hay que alarmarse: todos los jugadores atraviesan rachas, y Antony ha demostrado que es capaz incluso de sortear la más complicada.

Antony, ídolo del Real Betis / X

Antony no se ha extraviado: simplemente está respirando, ajustando las alas antes del siguiente vuelo. Ya demostró que puede levantar a un estadio entero con un solo gesto; ahora solo necesita tiempo, calma y ese toque de confianza que sí tiene en el Betis.