No hay perdón a Antony

El Comité de Disciplina ha desestimado las alegaciones presentadas por el Betis tras la expulsión de Antony en el partido frente al Girona, después de golpear en la cara a Joel Roca en un intento de chilena. La acción fue sancionada inicialmente con amarilla, aunque, tras revisarla en el VAR, Iosu Galech decidió cambiar el color de la tarjeta.

El futbolista brasileño ha sido castigado con un partido de sanción, por lo que se perderá el derbi sevillano que se disputará este domingo en el Sánchez-Pizjuán. El Comité ratifica así su decisión, señalando que en ningún momento se desacredita lo reflejado en el acta del colegiado navarro: "Por dar una patada en la cara de un contrario usando fuerza excesiva en la disputa del balón".

El comunicado añade: "Examinadas las alegaciones formuladas por el Real Betis Balompié y visionada la prueba videográfica incorporada al expediente, este Comité concluye que no concurren los presupuestos que permitirían enervar la presunción de veracidad del acta arbitral".

La chilena de Antony que le costó la expulsión / EFE

Ante esta situación, el club verdiblanco recurrirá ahora al Comité de Apelación. Si la respuesta vuelve a ser negativa, acudirá como último recurso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para solicitar la medida cautelar.

Aunque el Betis lo intentará hasta el final, la posible baja de Antony se suma a las de Pau López y Bellerín, confirmada ayer, además de la duda de Lo Celso. Con varias piezas importantes fuera, Pellegrini tiene un auténtico rompecabezas para armar el once, en el que Isco apunta a titular. Antes, el equipo se medirá al Utrecht este jueves en la quinta jornada de la Europa League.