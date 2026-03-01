No hay mejor extremo que Abde

Ez Abde fue uno de los nombres protagonistas del Betis-Sevilla liguero. El marroquí completó una primera parte primorosa en el Gran Derbi, actor de las principales jugadas de ataque heliopolitanas durante los primeros cuarenta y cinco minutos. De sus botas nacieron los goles de Antony y Fidalgo, con asistencias quirúrgicas indetectables para la zaga nervionense.

Desde su trinchera izquierda, el exazulgrana dejó tiritando a todos sus rivales, encarando, fintando, llevando de cabeza a Azpilicueta y a Carmona, sustituido al descanso ante los problemas que estaba sufriendo para contener al verdiblanco. La jugada que desembocó en el 2-0 ejemplifica muy bien todas las virtudes de Abde, una conducción perpendicular y un pase al hueco para que Fidalgo rematara la faena.

Números excelentes

La asistencia al hispanomexicano supuso la sexta de la temporada en todas las competiciones -quinta en Liga-, elevando sus contribuciones de gol a quince este curso, superando sus registros del año pasado y estableciendo la mejor cifra de su carrera. En su tercera campaña como heliopolitano, Abde se ha destapado como un futbolista fiable, más centrado y que está cumpliendo al dedillo con unas palabras pronunciadas hace unos meses y que han acabado por ser premonitorias. "Estoy seguro de que será mi mejor año en el Real Betis. Es verdad que lo había pensado antes, pero ahora me encuentro como nunca. Va a ser el mejor, ya veréis", apuntó. Dicho y hecho.

Abde dispara ante la oposición de Azpilicueta / EFE

Ese gran rendimiento le ha servido para granjearse un nombre y reclamar la atención de la siempre voraz Premier League. El Real Betis le fichó por 7,5 millones de euros procedente del Barcelona y le tasa en 40 'kilos' para los interesados. Un negocio redondo.

Jekyll y Hyde

Pero Abde es un jugador de contrastes. No existe escala de grises en su fútbol. Es capaz de destrozar a las defensas, como de diluirse cuando van mal dadas. En la segunda parte el internacional marroquí desapareció y su equipo lo acusó. Irregularidad que puede entenderse como un pecado de juventud. Aun así tuvo en sus botas el que hubiera supuesto el 3-2 en un remate que escupió el palo.

Abde, un extremo en todo / EFE

Abde va camino de convertirse en un futbolista determinante en el fútbol europeo. Pocos jugadores hay en el panorama continental con tanta superioridad en el uno contra uno. Si pule algunos detalles como su consitencia, el Betis puede frotarse las manos... y el Barça, que picará un 20% de una futura venta.