Guardado: "Discutí con Pellegrini, no es la primera vez que pasa"

Andrés Guardado, capitán del Real Betis, ha explicado la fuerte disputa que mantuvo con Manuel Pellegrini en el entrenamiento de la ciudad deportiva del equipo bético. El centrocampista mexicano quiso expresar su malestar con su técnico tras sus últimas decisiones, una conversación en la que ambos dejaron claras sus posturas.

El centrocampista mexicano estuvo en el centro de la polémica tras una supuesta discusión con su técnico Manuel Pellegrini tras ser sustituido en el descanso del partido contra el Girona. El capitán bético se quedó en el banquillo en la segunda parte del encuentro, una situación que no fue del agrado del futbolista que se enfrentó a su entrenador delante del resto del equipo en uno de los entrenamientos posteriores al partido.

Lejos de esconder lo sucedido, el jugador ha querido confirmar las informaciones en una entrevista a Radio Sevilla: ""No me gusta que se filtren estas cosas, pero una vez que ha pasado, lo confirmo. Cuando no me gustan cosas, cuando veo cosas que no me gustan, me gusta que nos lo digamos", explica

El centrocampista ha profundizado en su relación con Pellegrini: "El míster y yo somos como un matrimonio, nos queremos mucho y discutimos también. Eso no tiene que asustar a nadie, no veo mucho el escándalo. No gusta que se filtren este tipo de cosas, pero una vez que se filtra, quiero confirmar que discutimos, pero no es la primera vez que pasa", explica.

Sobre los malos resultados recientes del equipo, el jugador ha querido mostrarse confiado: "Todo proyecto tiene sus mejores y peores momentos. En tres años y medio, hemos puesto la vara alta, siempre hemos competido, siempre hemos resultado, rara vez hemos perdido dos veces seguidas. Cuando pasa, hay más dudas o cuestiones, ahora todos se tienen que ir... lo entiendo, no es la primera vez que me pasa. Cuando parece que se tambalea un proyecto, empieza a salir toda la mierda y se ve todo más grande de lo que es", reconoce.