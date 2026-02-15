La gran mentira con Antony

El gran protagonista de la temporada del Betis está siendo el cuerpo médico. El conjunto de Manuel Pellegrini se está viendo mermado por los problemas físicos y a lo largo de la temporada el técnico chileno no está pudiendo contar con jugadores que estaban destinados a liderar al equipo, como pueden ser Isco, Amrabat o en las últimas semanas el Cucho.

Tras estas bajas, uno de los jugadores que lo está jugando todo es Antony. El extremo brasileño, sabedor del importante desembolso que invirtió el Betis el pasado mercado de verano en él, está siendo uno de los líderes del equipo, tanto dentro como fuera del campo.

Pese a su indiscutible nivel, siguen algunas voces críticas dentro del beticismo que cuestionan el rendimiento del ex del United comparándolo con el nivel que mostró la pasada temporada. ¿Qué hay de cierto en ello?

Es indudable que lo que logró Antony en los meses que estuvo cedido por parte del United eran difíciles de superar. El brasileño sorprendió a propios y extraños con un rendimiento inmediato, logrando unas cifras estratosféricas, marcando en los momentos decisivos y conectando con una afición que ya lo nombro 'Antonio de Triana'. Las expectativas para esta temporada estaban muy altas, pero teniendo en cuenta su situación, su juego está siendo más que notable.

La pubalgia, una pesadilla

No se puede analizar su nivel sin tener en cuenta los problemas físicos que está teniendo y el esfuerzo que está mostrando para poder jugarlo prácticamente todo. En un equipo que acumula tantas bajas, el brasileño sabe que Pellegrini lo necesita más que nunca y sigue disputando todos los partidos pese al tremendo dolor que sufre de pubalgia.

En una entrevista reciente en 'Canal Sur Radio', Antony explicó el malestar que está sufriendo a lo largo de la actual campaña y el esfuerzo que está haciendo para no alejarse de los terrenos de juego: "Desde el partido ante el Getafe vengo jugando con muchas molestias. Es un dolor que me incomoda mucho. Intento hacer las cosas, pero es difícil. Estoy haciendo tratamientos, pues no me gusta estar fuera de los partidos. Sé el dolor que siento cada vez que termina el partido. Tengo poco tiempo para recuperar, es muy difícil. Me cuido mucho para estar disponible".

Antony / AFP7

Sobre las críticas que cuestionan su rendimiento, el jugador no busca excusas, pero es consciente que no puede sacar su mejor nivel con el dolor que sufre: "No me gusta usarlo como excusa, pero es una realidad que me molesta; llevo todo el día tratándome para estar bien. El míster y mis compañeros saben el sacrificio que hago para jugar. Las críticas siempre vienen, pero lo importante es tener la cabeza centrada. Sé lo que puedo dar y trabajo todos los días para dar mi mejor versión", reconoció.

Sus numeros hablan por sí mismos

¿Dónde estaría el Betis sin Antony? Esa es la pregunta que deben hacerse los béticos. Es obvio que este Antony no es el mismo que el que enamoró por primera vez a los aficionados la pasada temporada y que difícilmente se volverá a ver una versión tan estratosférica, pero eso no debe tirar por tierra lo que está realizando el jugador esta temporada. La pubalgia le está limitando a ser el jugador que encaraba constantemente y causaba pesadillas a los laterales pero, pese a todo, acumula 10 goles y 8 asistencias en una temporada en la que al Betis le está costando generar peligro y buen juego.

Noticias relacionadas

En estas circunstancias, el beticismo debe preguntarse: ¿Dónde podrían encontrar a otro jugador con la calidad, el rendimiento y, sobre todo, el compromiso de Antony?