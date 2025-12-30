El gran dilema en el Betis tras la recaída de Isco

Las buenas noticias sobre Isco siguen sin llegar. El de Arroyo de la Miel vive un calvario con las lesiones y su regreso deberá esperar más de la cuenta. El capitán del equipo ha sido intervenido quirúrgicamente este lunes de la lesión en el cartílago del tobillo derecho. Se trata de una dolencia que sufre desde el 27 de noviembre, cuando chocó de manera accidental con su compañero Sofyan Amrabat en su esperado regreso de la lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante meses.

El Betis explicó que, después de esta nueva lesión, se optó por un tratamiento conservador basado en infiltraciones de factores de crecimiento. No obstante, "tal y como estaba contemplado si no había mejoría, ha sido necesario que el futbolista volviese a pasar por quirófano", explicó el club.

No hay ninguna duda de que Isco es el estandarte del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Pese a la notable temporada del Betis, la baja de Isco supone un duro varapalo para Manuel Pellegrini. La vuelta del malagueño era clave en un momento crucial de la temporada: en puestos europeos en competición doméstica y vivos tanto en Europa League como en Copa del Rey. Una vez confirmada su baja y teniendo en cuenta que los tiempos de recuperación difícilmente se cumplen en el club, al Betis se le abre la opción de fichar a un sustituto.

¿Debe el Betis acudir al mercado de invierno en busca de un ‘10’?

En condiciones normales no debería, ya que en la plantilla hay un jugador de su mismo perfil como es Lo Celso, pero el argentino sigue sin responder a las expectativas que se generaron tras su fichaje. El ex del Tottenham ha perdido la titularidad y la confianza de Pellegrini en el rosarino se ha ido diluyendo a lo largo de los últimos meses. Únicamente ha disputado 83 minutos en los últimos cuatro partidos y su futuro podría estar lejos de Heliópolis.

Según informó 'El Correo de Andalucía', en el Betis no se descarta el adiós de Lo Celso. Una oferta ligeramente superior a los cinco millones de euros sería suficiente para que el club aceptara la salida del jugador, ya que permitiría cubrir la amortización pendiente de su traspaso con el Tottenham y, además, aliviaría de forma considerable la masa salarial sus más de cinco millones de euros brutos anuales. Tal y como apunta el mismo medio, el Inter Miami de Leo Messi ha mostrado interés en hacerse con los servicios del jugador, por lo que no se descarta una salida del argentino rumbo a la MLS.

Giovani Lo Celso, del Real Betis, se lamenta durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el Getafe CF en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Un delantero es la prioridad

El objetivo principal del Betis en este mercado de invierno sigue siendo el de fichar a un delantero centro. La dirección deportiva no cuenta ni con Chimy Ávila ni con Bakambu, por lo que el Cucho Hernández es, en estos momentos, la única referencia del Betis en punta. De esta manera, el desembolso del conjunto verdiblanco en esta posición será clave para saber si aún hay dinero en la caja para lanzarse a por un mediocampista ofensivo.

En estos momentos, el club tiene claro que la principal apuesta deber ser la del delantero centro y que jugadores como Fornals y Riquelme pueden jugar en la posición de Isco, pero una salida de Lo Celso o una nueva recaída del malagueño podrían hacer cambiar los planes de la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo.