El gran derbi, la tarea pendiente de Pellegrini

El gran derbi sevillano es único y especial: el partido que tienen marcado en la agenda tanto béticos como sevillistas nada más arranca la temporada, y eso, técnicos y dirigentes, lo saben a la perfección. En esta ocasión, el conjunto bético llega al Sánchez - Pizjuán en una mejor situación que los sevillistas, pero sabedor también de que conquistar derbis de forma asidua es una de las asignaturas pendientes que tanto reclama la afición.

Pellegrini es, para muchos béticos, el mejor entrenador de la historia del Betis. Desde que recaló en 2020 en Heliópolis, ha generado una estabilidad que hizo olvidar esos años en los que el Betis coqueteaba con el descenso y el objetivo claro del club era mantener la categoría.

¿Qué le falta a Pellegrini?

Durante las cinco temporadas que ha completado en el banquillo verdiblanco, el Betis se ha marcado una exigencia clara y ganar ya es una obligación. Tras lograr clasificaciones europeas consecutivas, 'tocar plata' con la conquista de la Copa del Rey y disputar la primera final europea del Betis en toda su historia... ¿Qué le falta a Pellegrini? Competir en la gran mayoría de los derbis.

Manuel Pellegrini en La Cartuja / Julio Muñoz / EFE

Ganar un derbi no debe ser anecdótico

Las cifras no dejan lugar a debate: de los once derbis disputados ante el eterno rival (10 en LaLiga y 1 en Copa del Rey), el Betis solo ha logrado imponerse en dos. La primera ocasión fue en los octavos de Copa de la temporada 2022 (2-1) y la segunda tuvo lugar en el último derbi disputado hasta la fecha (2-1). En los otros duelos, acumula cinco empates y cuatro derrotas. De esta manera, la afición y la dirección deportiva exige que, pese el fantástico rendimiento de Pellegrini, ganar un derbi no debe ser anecdótico, sino una obligación.

El derbi de este domingo no puede ser más especial para el técnico chileno. Llega a la cita tras oficializarse su renovación con el Betis hasta el 30 de junio de 2027. Pellegrini se mostró feliz tras sellar la firma que lo vincula más años ligado al club verdiblanco: "Estoy muy contento. Han sido cinco años espectaculares por lo logrado y por todo el apoyo que hemos sentido siempre. Se ha hecho un trabajo importante en conjunto para poner al Betis en el lugar en el que tiene que estar. Era la prioridad seguir aquí y me alegro mucho de haber llegado a un acuerdo".

Matías Almeyda, el 'rookie'

En clave sevillista, Matías Almeyda se estrenará en los derbis como técnico sevillista. El argentino ha sorprendido a propios y extraños con su rendimiento nada más aterrizar a la capital hispalense. Tras recalar en un Sevilla con una fuerte inestabilidad institucional y una plantilla más que desdibujada, el ex del AEK de Atenas ha logrado dar solidez al equipo y convencer a una afición con falta de referentes.

El nacido en Azul se mostró ilusionado por su primer derbi: "Son partidos especiales; uno agradece a la vida estar en Sevilla en estos momentos. Los derbis marcan historia. Todos quieren ganarlos. Son duelos donde se tiene que jugar con un sentido de pertenencia importante si no eres de aquí y eso trato de hacer siempre", explicó en la previa del encuentro.

Desgraciadamente para el espectáculo, tanto Real Betis como Sevilla contarán con grandes ausencias. En clave bética, Pellegrini no podrá contar con pilares fundamentales para su esquema como lo son Isco Alarcón, Antony, Héctor Bellerín, Pau López y con la gran duda de Sofyan Amrabat. Por parte del Sevilla, Almeyda no podrá alinear a Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas.