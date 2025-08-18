La grada de Preferencia del Villamarín encara su demolición: las grúas ya trabajan para echarla abajo

Es una imagen que iba a llegar en algún momento del verano, y ya es una realidad para los aficionados béticos. La grada de Preferencia del Benito Villamarín tiene los días contados y en los próximos días será demolida entera. Este lunes, con el inicio de la semana, como estaba previsto, el estadio verdiblanco ya es escenario es obras, vallas y grúas. De momento, según confirman a El Correo de Andalucía fuentes del Real Betis, se están realizando los trabajos previos antes de encarar la fase importante de la demolición.

El entorno de la grada ya está vallada, y este lunes ya se pueden ver los trabajos de retirada de paneles accesorios de la fachada con una grúa, lo cual puede implicar la caída de algún trozo de la grada. "Durante los próximos días continuarán tanto por dentro como por fuera la retirada de paneles, focos etc.. y eso puede acarrear algún derribo menor, pero la demolición de la grada no se realizará hasta terminar estos trabajos previos", detalla el club verdiblanco, y aclara que para esa demolición "no hay una fecha exacta".

Entre estos trabajos previos se incluyen determinados trabajos técnicos (entre otras cosas hay que desmontar tornos, el 5G, focos, mobiliario etc.) y también administrativos. El propio presidente del Betis, Ángel Haro, ya confirmó hace una semana, en la presentación de Nelson Deossa, que a lo largo de esta semana se iniciarían las obras. "Seguimos en la hoja de ruta y estamos en el proceso de valorizar los productos del derribo y por eso se está tardando un poco más, pero la semana que viene (ya esta) probablemente será la fecha del derribo", aseguró.

¿Qué se hará en el nuevo Villamarín?

La obra del Benito Villamarín consistirá, principalmente, en construir desde cero la grada de Preferencia. En la explanada anexa se construirá una plaza y un edificio, de un máximo de 34 metros de altura, en el que se podrá hacer uso de un hotel de 150 habitaciones, una clínica deportiva, un gimnasio-Spa & Wellness, y una parte comercial destinada a moda deportiva, retail complementario, ocio y restauración. En esa misma zona habrá un parking público que podrá ser utilizado por los ciudadanos.

El Estudio de Ordenación, a la espera de un pleno que lo apruebe, ya descartado para agosto, contempla un edificio de nueve plantas de alto. La idea es que la parte comercial ocupe un 33% del nuevo edificio que se levantará junto al estadio. De esta manera, las tres primeras plantas y la novena estarán dedicadas de manera exclusiva a la moda deportiva y la restauración. El hotel ocupará un 25% del total el espacio, estando situado entre la quinta y la octava planta.

Solo quedará, por tanto, la cuarta planta por ocupar. Allí se situará un gimnasio y una clínica deportiva. Ambos se repartirán el uso restante en un 22% y 20%, respectivamente. El Ayuntamiento de Sevilla, en teoría, recibirá una parte de los locales comerciales que se construyan.

'Hoteles' para los vencejos del Villamarín

De cara a estas obras, el Betis se ha visto obligado a solucionar otro trámite: preservar la colonia de vencejos que vive y anida en el estadio Benito Villamarín. Estas acciones, según reconoció el club en un comunicado, llegaron después de que la asociación SOS Vencejos pusiera en alerta a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el pasado mes de junio, sobre la existencia de una colonia esta especie protegida en el estadio verdiblanco.

De cara a la próxima primavera, el Real Betis habilitará hoteles en forma de nidos artificiales en zonas anexas al estadio con el fin de acoger a los ejemplares afectados una vez que regresen a la ciudad tras su periodo migratorio en el continente africano.

Todo este plan de acción ha sido comunicado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, órgano competente en esta materia, que inspeccionó las instalaciones el pasado 23 de julio y ya emitió un informe favorable a la actividad prevista, por lo que la demolición se podrá ejecutar dentro de los plazos estimados sin riesgo alguno para estas aves protegidas.