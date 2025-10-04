Giovani Lo Celso, a dos goles de igualar a Nabil Fekir en el Betis

Con permiso de Pablo Fornals, uno de los nombres propios en este inicio de temporada en el Real Betis Balompié es Giovani Lo Celso, que suma dos goles y dos asistencias en ocho partidos y junto a Cucho Hernández (3G, 1A) es el jugador que ha participado en más goles en estos nueve encuentros que ha disputado el conjunto de Manuel Pellegrini (7 en Liga y 2 en Europa League).

Ya en su primera etapa como verdiblanco, el mediapunta de Rosario cuajó unos números excelentes bajo el mando de Quique Setién, con quien llegó a jugar de falso nueve en un tramo de dicho campeonato y en algunos duelos que no fue ni mediapunta ni delantero jugó con mucha libertad en la medular.

16 goles y 5 asistencias con Setién

No pudo ser más ventajosa su llegada al Betis. Giovani Lo Celso rápido se hizo con el puesto, aunque tuvo que esperar hasta la visita al Camp Nou en la jornada 12, partido que ganaron 3-4 los béticos, para anotar su primer tanto en Liga.

A partir de entonces cayeron ocho más en el campeonato nacional, pero para entonces ya había celebrado tres goles en Europa League, dos al Milan y uno al Dudelange.

La fantástica campaña del argentino le obligó a hacer las maletas rumbo al Tottenham a cambio de 16 millones por la cesión más 32 de traspaso tras hacer efectiva el Betis la opción de compra que tenía desde el PSG por 25 millones de euros. Una gran plusvalía en la que Lo Celso se iba con ganas de volver.

Ante la salida del rosarino llegaba a la entidad verdiblanca Nabil Fekir, que hizo historia y queda en el recuerdo como uno de los grandes jugadores que han vestido la verdiblanca. Conquistó una Copa del Rey en las cinco temporadas que estuvo y jugó 155 encuentros entre todas las competiciones, anotando 29 goles y repartiendo 27 asistencias.

Lo Celso regresa al Betis tras la salida de Fekir

Quien llegara por Lo Celso, Nabil Fekir, se marcharía en el verano de 2024 al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, regresando al Betis Giovani Lo Celso, que en su primera campaña tras volver no ha conseguido ganar un título, pero sí ha jugado la primera final europea en la historia del club.

En aquel verano en el que salió el galo y llegó el argentino, comentó el de Rosario en su presentación que "Cuando me tocó irme coincidí algunos con Nabil, cuando se vino a despedir ahora estuvimos hablando un poco, es un grandísimo jugador, mejor persona, hizo mucho por el club. Por los grandes clubes pasan grandes jugadores", comentó sobre la salida de Fekir.

En dicha comparecencia, Lo Celso recordó los goles que había convertido en su primera etapa y soñaba con tener cifras similares: “Un poco más viejo, con mucha ilusión. Al pasar cinco años desde que me fui, me tocó estar en una nueva liga como fue la Premier, muchas cosas nuevas. Cinco años con la selección, jugamos partidos muy importantes, finales, y eso a un jugador lo va haciendo como futbolista y como persona. Llegó con otra edad, con muchas ganas. Ayudar a los jóvenes. No me puse cifras cuando llegué, tampoco ahora. Me encantaría repetir esos números, e incluso superarlos".

Aunque aún no los ha superado, en la 2024/25 a las órdenes de Manuel Pellegrini anotó 10 goles y dio tres asistencias en 34 encuentros, quedándose a cuatro goles de igualar a Nabil Fekir, que hizo 29 en total.

A dos goles de igualar a Fekir

En este inicio de temporada ya suma dos en los ocho duelos que ha jugado (6 Liga y 2 Europa League) anotando uno y uno en cada competición frente a Alavés y Ludogorets el pasado jueves para encarrilar la primera victoria del año en el viejo continente.

El domingo, Giovani Lo Celso volverá a ser titular seguramente, más tras la baja de Amrabat que obligará a retrasar a Pablo Fornals al doble pivote junto a Marc Roca o Sergi Altimira. El rosarino ya marcó un gol de muy bella factura en Cornellà la pasada temporada para hacer el 1-1 tras un jugadón con el que el Betis igualó el marcador y en el descuento remontó con una obra de arte de Antony.

En 2018, en la visita al conjunto periquito también transformó el argentino. Primero falló un penalti que provocó Junior, y tras adelantarse el cuadro local hizo el empate él después de una cabalgada por la izquierda de Sergio Canales. Ganaría 1-3 el Betis.

En su tercer encuentro en Cornellà, Giovani Lo Celso, con 27 goles en total en 87 partidos en total, tiene la oportunidad de acercarse, igualar o superar a Nabil Fekir (29) en el apartado goleador, algo que conseguirá, a priori, esta campaña. El mejor recambio posible en el verano de 2024 tras la salida de una leyenda.

En competición europea, el máximo realizador del Betis es Cédric Bakambu con 9 tantos, 8 hizo Alfonso y 7 lleva Lo Celso. Otro récord anotador más que tiene al alcance de su mano.

Vía: El Correo de Andalucía