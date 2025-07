La fórmula para convencer a Antony

El futuro de Antony dos Santos está dictado. El brasileño ha sido apartado de la pretemporada del Manchester United a petición expresa de Rúben Amorim, decisión que empuja al extremo a desenquistar un traspaso que, ahora mismo, está más complicado que nunca.

El United ha rebajado sus pretensiones por Antony hasta los 35 millones de euros, pero el alto salario del futbolista es un escollo que parece insalvable a día de hoy para el Real Betis, que pretendía prolongar su exitosa cesión una temporada más. En Heliópolis tiran de calculadora, pero no estirarán más el brazo que la manga. Ángel Haro, presidente verdiblanco, ya reconoció hace unos días que el club no podía permitirse los emolumentos del jugador para cumplir con el 'fair play' financiero impuesto desde LaLiga, aunque no descartó al cien por cien su fichaje.

Antony, tras perder la final de la Conference League / Agencias

Nuevo escenario

En el Betis buscan fórmulas imaginativas para afrontar la operación y las ventas de Jesús Rodríguez al Como y la de Johnny Cardoso, prácticamente ligado por el Atlético de Madrid, abrirían un nuevo escenario negociador. Y es que según apunta 'The Athletic' desde Inglaterra, la entidad andaluza pretende invertir parte del dinero recaudado en dichos traspasos en proponer un préstamo con opción de compra obligatoria al Manchester United. El Real Betis se haría con el 70% del pase del brasileño, previo pago de 20 millones, mientras que los mancunianos se guardarían un 30% de una futura venta del ex del Ajax.

En las oficinas de Old Trafford todavía no han recibido la propuesta final desde La Palmera, aunque, tal y como está la situación de ostracismo de Antony, podrían considerar la oferta bética. El brasileño y su agente apretarán para que así sea.

Salario desorbitado

Si finalmente el Real Betis se decide a afrontar la operación, los rectores verdiblancos deberían también negociar con Antony una rebaja considerable de su salario. El sueldo del extremo derecho rebasaría la masa salarial de la plantilla heliopolitana. Hay culebrón para la largo...