Fajardo echa el cierre a la salida de Chimy hasta enero y valora el inicio del Betis

"No hay ninguna situación abierta con los mercados que aún están en disposición de poder firmar. Es jugador de la primera plantilla, que entrena al 200 por ciento todos los días, que está a disposición del entrenador y cuando lo consideren oportuno le sacarán el máximo rendimiento al igual que a otros compañeros del equipo", declaraba Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis Balompié, al comparecer durante el acto de presentación de Sofyan Amrabat en relación a un adiós de Chimy Ávila que no se ha concretado y que no hay intención que lo haga a Catar o Emiratos, los dos mercados abiertos hasta la fecha.

Lo cierto es que el atacante argentino negoció con Pumas de la UNAM tras encontrar la entidad mexicana con el Betis un acuerdo para una cesión remunerada y con posibilidad de opción de compra en base al rendimiento, pero los términos personales del jugador no se concretaron. Lo que le ofrecían distaba de lo que percibe en el conjunto verdiblanco.

Al margen de Chimy Ávila, Manu Fajardo también hizo una valoración del inicio de temporada de los de Manuel Pellegrini, con 6 de 15 puntos posibles tras un nuevo empate en el Ciutat de València ante el Levante después de empezar perdiendo 2-0: "Tenemos menos puntos de lo esperado, pero máxima confianza en el cuerpo técnico. No entramos con la intensidad que requiere ante el Levante, pero el equipo supo afrontar la segunda mitad, tuvo la capacidad para darle la vuelta al resultado. No estamos satisfechos con los puntos que tenemos, pero con máxima confianza".

Debut de Valentín Gómez

"El mal inicio del partido se debe más a lo colectivo, no me gusta individualizar. Viene de una liga diferente, por ritmo, por contexto… Valentín, en primera persona, creo que tuvo buen nivel. Consideramos que está preparado y capacitado para defender la camiseta del Betis", manifestó sobre Valentín Gómez, que debutó como titular tras haber tenido anteriormente minutos pero fuera de su posición.

"El equipo ayer recorrió más distancia a máxima intensidad que el rival, igual no al principio, pero sí el resto del encuentro. Sin balón corrió más que el rival, con balón también… no estoy de acuerdo con que el equipo no tenga intensidad. Ayer no entramos como requiere el partido y esto lo pagas. El equipo supo revertir la situación", analizó Manu Fajardo sobre el partido del Real Betis Balompié contra el Levante que terminó 2-2.

Vuelta de Isco Alarcón "El proceso lleva el timming previsto. Él tiene buen ánimo, buen aspecto, bien de peso, entrenando como un toro. Los servicios médicos darán las indicaciones".

Sofyan Amrabat, cedido sin pensar en el futuro

A última hora de mercado alcanzó el Betis un acuerdo con el Fenerbahçe para la cesión sin opción de compra de Sofyan Amrabat para la presente temporada: "Nos centramos en el presente. El mundo del fútbol da muchas vueltas. Es un jugador de muchísima jerarquía, con un recorrido muy bonito. Acostumbrado a jugar partidos importantes. La temporada dirá si puede estar aquí más tiempo", comentó Manu Fajardo, dejando claro que ya se verá en un futuro si puede permanecer como verdiblanco o no.

Fajardo confirma que Pablo García irá al Mundial Sub-20 si es convocado

"Estamos a la espera de la convocatoria. Si es así, nos llena de orgullo, es un premio al trabajo de cantera. Encantados de que pueda asistir al torneo, tenemos que ayudarle, no soltarle la mano. Considero que disputar un torneo así, le servirá para seguir madurando", comunicó Manu Fajardo sobre Pablo García y la más que presumible llamada de España para el Mundial Sub-20.

Otro que albergaba muchas opciones de ir era Dani Pérez, recientemente lesionado: "Sufrió una lesión muscular, tenemos que esperar el alcance. Es una pena, le llega en su mejor momento. Él tiene experiencia, ha demostrado que sabe levantarse. Estamos convencidos de que lo volverá a hacer".

Vía: El Correo de Andalucía