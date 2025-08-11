Fajardo deja claro que la lesión de Isco "no cambia el plan de ruta" y que falta "un perfil más posicional en el medio"

Nelson Deossa fue presentado este lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol como el octavo fichaje del Real Betis Balompié en este mercado estival y todo apunta a que no será el último en sumarse a la disciplina verdiblanca.

El potente mediocampista colombiano estuvo acompañado de Ángel Haro y Manu Fajardo, compareciendo ambos ante los medios de comunicación sobre la hoja de ruta del Betis en esta recta final de la ventana de traspasos y a una semana del debut liguero en Elche, todo ello con Isco también como telón de fondo siendo baja en principio hasta noviembre.

Fue el director deportivo verdiblanco, Fajardo, quien analizó en primer lugar que el sustituto de Isco no está en el mercado, se llama Giovani Lo Celso y "sería un clamor popular su vuelta si no estuviera". "Respecto a la planificación, seguimos con la hoja de ruta. En anteriores comparecencias dije que era equilibrar el centro del campo y la llegada de Nelson aporta mayor capacidad física, box to box y de área a área y buenos registros físicos".

Un perfil posicional sin que la lesión de Isco varíe el mercado del Betis

A día de hoy si se adolece es de un perfil más posicional. La desafortunada lesión de Isco no cambia el plan de ruta y tenemos jugadores en plantilla que se pueden adaptar, y si no estuviera Gio su vuelta sería un clamor. Tenemos una plantilla equilibrada, quedan días por delante y hay que dar valor al trabajo de la dirección deportiva y si a día de hoy no estuviera Gio sería un clamor popular su vuelta. Gio, Deossa, Riquelme y todos juntos vamos a revertir el infortunio de Isco".

"Las lesiones forman parte del juego, hacen daño, Isco es un jugador clave por lo que aporta dentro y fuera del terreno de juego y debemos estar preparados para afrontarla, podemos hacer una planificación con la máxima de las ilusiones y se presentan infortunios que no esperas. Poco que pedir al consejo, no solo en la presente, en todas han puesto todo a favor de la entidad y cada vez que se presenta una lesión no significa que haya que ir al mercado. Queremos una plantilla de 22 jugadores más los canteranos. Sobre la lesión de Isco, me gusta ser respetuoso con los servicios médicos, le están haciendo pruebas y por ahora la inmovilización de la pierna", añadió Fajardo para concluir la baja por tres meses del de Arroyo de la Miel, quitándole hierro a la patada de Larrubia, un lance del juego: "Desde aquí justifico en todo momento el comportamiento de los jugadores del Como y Málaga. El fútbol es contacto y sin contacto dejaría de ser fútbol. Isco y yo nos pusimos en contacto con Larrubia, es un chaval ejemplar".

"Estoy contento y satisfecho con la planificación. Tenemos a Marc Roca y muy pronto estará en el terreno de juego. Altimira en el amistoso ante el Como demostró que está capacitado para jugar ahí. Tenemos que valorar todos los nombres cuando hablamos de planificación y hay que contar con todos. Tenemos cuatro mediocentros".