Fajardo da al Betis como favorito ante el Ludogorets: "No pasa nada por decir que es obligación porque somos el Betis"

El director deportivo del Real Betis Balompié, Manu Fajardo, habló esta mañana en los medios oficiales del conjunto verdiblanco repasando la actualidad del encuentro de esta tarde en Razgrad, Bulgaria, ante el Ludogorets en la segunda jornada de la liguilla de Europa League a la que los de Manuel Pellegrini llegan tras empatar a dos en el estreno en la competición en La Cartuja ante el Nottingham Forest.

El máximo responsable de la dirección deportiva de la entidad de las trece barras dejó claro que "en estas competiciones europeas, por supuesto que no hay enemigo fácil ni hay que menospreciar al rival. Para ellos poderse enfrentar a un Betis es algo que les motiva al cien por cien y también dentro en la plantilla del Ludogorets hay jugadores interesantes, sobre todo de tres cuartos para adelante que en cualquier descuido, cualquier transición o alguna mala vigilancia, te lo pueden poner muy difícil. De aquí recientemente han salido muy buenos jugadores a ligas competitivas y Ludogorets todos los años se suele reforzar bien en este tipo de mercados".

El Betis, favorito en Bulgaria

Además de hacer repaso de la dificultad que tienen siempre los duelos europeos, Manu Fajardo aseguró que "no pasa nada por decir que es obligación porque somos el Betis y porque somos mejor que el rival en todos los aspectos a nivel de presupuesto, jerarquía y todo", eso sí, quiso avisar que "de nada vale si no salimos desde el minuto uno mejor que ellos y sales con convicción a por el partido, pero es bueno para la entidad y para los chicos que se acostumbren a ganar, ganar y ganar porque eso es lo que te permite seguir creciendo y optar a quedar lo más arriba posible en todas las competiciones".

Fajardo en la línea de Pellegrini sobre el nivel de la plantilla

En la previa del encuentro contra el Ludogorets hablaron Manuel Pellegrini y Manu Fajardo sobre la confección de la plantilla.'El Ingeniero' dijo en rueda de prensa al ser preguntado por la llegada de Amrabat que veía muy compensado al equipo: "Creo que Sofyan es un jugador que lo seguimos desde hace mucho. Lo vimos en la Fiore en un amistoso, su paso por Inglaterra y sabíamos que se iba a adaptar rápidamente, es un jugador de jerarquía con trayectoria importante y nos ha venido bien porque se habían ido Guido y Johnny, habíamos adaptado a otro, pero te da mucha presencia, salida y ha sido una incorporación importante. Tenemos un plantel más equilibrado que en años anteriores".

Misma sintonía que el chileno ha mostrado Manu Fajardo en Razgrad en los medios del club: El grupo que se ha formado dando continuidad a lo del año pasado es espléndido y mágico. El compromiso e ilusión que denotan todos ellos es motivo de satisfacción para los que estamos al frente de la toma de decisiones. La plantilla actual está muy compensada y equilibrada. Frente a Osasuna jugamos sin Isco, Gio o Deossa y fuimos superiores en todo momento al rival. Independientemente del once que decida Manuel Pellegrini que salte tenemos plantilla para plantarle cara a cualquier oponente".

