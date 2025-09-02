Fajardo: "Antony es sin lugar a dudas la operación más difícil que he llevado a cabo"

Finalizado el 1 de septiembre, el Real Betis Balompié echó el cierre al mercado de fichajes veraniego con dos grandes incorporaciones en el último día de traspasos. Antony se queda en Triana, ha firmado hasta 2030 desde el Manchester United, y Sofyan Amrabat ha llegado cedido para esta temporada desde el Fenerbahçe, oficializándolo a menos de una hora.

Sobre el final del mercado y para hacer un rápido análisis al término del mismo, Manu Fajardo ha comparecido ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, asegurando que en los quince años que lleva en el mundo del fútbol, el fichaje de Antony "es sin lugar a dudas la operación más difícil que he llevado a cabo".

Ilusionado y contento por la llegada de Antony

"Sí, la verdad que se lo merece. Se lo merece él, se lo merece su papá, su familia, porque han hecho un esfuerzo muy grande, les agradezco y aprovecho ahora aquí para hacerlo públicamente, porque ha priorizado al Real Betis por encima de todo, y para nosotros no hay mayor satisfacción que eso. A pesar de mi edad, que soy joven, llevo ya 15 años en la profesión y es sin lugar a duda la incorporación más difícil que he llevado a cabo porque al final tenemos que negociar con un club muy grande en todos los aspectos y también está por medio un jugador de la calidad de Antonio, que no hace mucho pagaron 100 millones de euros por él. Internacional con Brasil, jugador que mostraba interés de muchos clubes a nivel top mundial, y bueno, con habilidad, con sacrificio, con muchísima ilusión, y estamos todos juntos para lograr este resultado".

Fajardo: "El club no se ha endeudado por Antony"

"El club no se ha endeudado para nada, el club está trabajando en una línea muy positiva, el club está generando plusvalía, el club hizo una ampliación de capital recientemente. Siempre dijimos que si los jugadores de la entidad de Antonio llegaban al Betis iba a ser siempre priorizando la sostenibilidad del club, y así ha sido".

Plantilla equilibrada para luchar por los objetivos

"Desde la exigencia también llega la autocrítica, siempre, ¿no? También suelo ser habitual en decir que quizás todas las plantillas se puedan mejorar, pero satisfecho por el resultado que ha quedado. Hemos conformado una plantilla, creo que muy buena, para poder optar a quedar lo más alto posible, como antes te respondía a tu anterior pregunta, en las tres competiciones que disputamos, dentro de las limitaciones que obviamente tenemos, que bien conocéis todas las reglas del juego, pero el Real Betis tiene una plantilla muy equilibrada para luchar por todos sus objetivos".

Llegada de Amrabat

"El objetivo del Real Betis es una temporada más quedarnos lo más arriba posible en las tres competiciones que vamos a disputar, y bueno, éramos conscientes de que el equipo arriba necesitaba un plus, un jugador de calidad, de talento, diferencial, ha llegado Antony, y trabajábamos desde el inicio del mercado, como he dicho en otra comparecencia, para equilibrar el equipo en tres cuartos de campo, con medios centros de perfiles diferentes, y con la llegada de Sofyan Amrabat, el cual tenemos un perfil que antes no teníamos en plantilla".

Sobre si le ha quitado el fichaje al Sevilla FC de Antonio Cordón, manifestó Manu Fajardo que "no acostumbro a hacer comparecencias y hablar de otros equipos, me centro en mi trabajo, en trabajar desde la máxima discreción, desde la máxima honestidad, profesionalidad y a día de hoy para la satisfacción de todos los béticos de Amrabat es nuevo jugador del Betis y me quedo con eso".