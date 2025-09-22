Fabián Ruiz, uno de los mejores del mundo: 24º en el Balón de Oro que ganarán Lamine Yamal u Ousmane Dembélé

Fabián Ruiz es uno de los mejores jugadores del mundo para los organizadores del Balón de Oro. El premio que entrega la revista France Football ha colocado al mediocampista de Los Palacios como el número 24 después de ser clave en la Champions ganada por el Paris Saint Germain, hacer con la Ligue 1 francesa y ser finalista en el primer Mundial de Clubes, organizado por primera vez este verano en Estados Unidos.

El canterano bético, nacido en 1996, fue uno de los futbolistas más utilizados por Luis Enrique la pasada campaña y, según Transfermarket, tiene un valor de mercado que ronda los 40 millones de euros. También es uno de los jugadores más valorados en la Selección española que dirige Luis de la Fuente.

En la lista han terminado por delante de Fabián Ruiz jugadores conocidos como Jude Bellingham (23), Lautaro Martínez (20), Robert Lewandoski (17) o Vinicius Junior, que el año pasado se quedó con la miel en los labios al tocar la plata y este año ha bajado hasta el puesto 16.

Algunos de sus compañeros de equipo han quedado por delante suya. Es el caso de Doué, también clave para el entrenador asturiano del PSG, que ha alcanzado el puesto número 14.

Es precisamente el líder del conjunto parisino el máximo candidato a hacerse este año con el premio. Ousmane Dembélé tuvo una temporada dorada que le puede hacer tocar el balón de oro tras ganar la Champions.

Las quinielas, sin embargo, también son favorables a Lamine Yamal. El futbolista del FC Barcelona es el otro gran favorito. Su temporada, más discreta en datos y en títulos, se compensa con la extrema calidad y madurez demostradas, a pesar de su juventud, liderando al conjunto culé y a la Selección Española.

El resultado se dará a conocer a partir de las 21 horas. Lamine u Ousmane. Yamal o Dembélé. El premio lo entregará Ronaldinho. El Gaucho jugó en el Barça y muchos lo han interpretado como un guiño a que lo ganará el canterano culé. Pero hay que recordar que Laporta fichó al astro brasileño tras despuntar en el Paris Saint Germain, haciendo el camino inverso al futbolista francés, que cambió la Rambla por los Campos Elíseos.

Vía: El Correo de Andalucía