Fabián Ruiz no descarta volver al Betis: "No será con 38 años"

El nombre de Fabián Ruiz vuelve a sonar con fuerza en el entorno del Real Betis. Aunque su presente sigue ligado al Paris Saint-Germain, desde el círculo del internacional español no esconden que el club verdiblanco forma parte de sus planes de futuro.

Loren del Pino, representante del centrocampista de Los Palacios, aseguró en 'Libre y Directo' que la vuelta al Heliópolis es una posibilidad real, aunque no inmediata. “En el futuro de Fabián siempre está volver al Betis”, afirmó. "Él no va a hacer nunca una declaración dejándose querer. Cuando él hable es porque va a poder ser. A corto plazo es imposible".

“El aficionado puede estar tranquilo porque no va a ser con 38 años ni a pasearse. Cuando lo haga será antes”, explicó el agente. "Allí (en el PSG) le queda un par de añitos o tres pero en su cabeza cuando hablamos de futuro siempre entra el Betis y en buena edad".

Un vínculo que nunca se rompió

Formado en la cantera del Betis, Fabián salió del club en 2018 rumbo al SSC Napoli tras el pago de su cláusula de rescisión. Desde entonces, el centrocampista se ha afianzado en la élite y en la selección española, siendo una pieza importante de un PSG que lo ha ganado todo.

Ahora, con contrato hasta 2027 en la capital francesa y a punto de cuumplir los 30 años, parece que ese vínculo con la entidad verdiblanca nunca ha desaparecido. Es cierto que varias fuentes en Francia apuntan a una posible ampliación de contrato, pero la esperanza ya es volver a verle a buen nivel en el Benito Villamarín.