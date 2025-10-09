Las “expectativas” que definieron a Antony

"La operación más difícil", así describió Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, el fichaje de Antony Matheus dos Santos por el Real Betis. Todo un ejercicio de resilencia en La Palmera, pues terminarían haciéndose con los servicios de un futbolista por el que en Old Trafford tiraron la casa por la ventana en 2022 y pagaron ni más ni menos que 95 millones al Ajax.

La entidad bética estiró el chicle y alcanzó su límite económico por un Antony que antepuso su felicidad. "Sabíamos que sería una negociación muy difícil, incluso cuando estábamos de vacaciones en Brasil. Así es la vida, la vida es así. Tengo una conexión muy fuerte con Dios en lo que respecta a esto. Sabía que sucedería en algún momento", explicó en una reciente entrevista con 'ESPN'.

El agente del brasileño, Junior Pedroso, concedió una entrevista a 'MARCA' para repasar cómo se terminó dando su regreso al Real Betis: "Antony vivió su regreso como una elección consciente, volviendo a un lugar que lo acogió como a un hijo. El Betis se convirtió rápidamente en su hogar: la gente del club, la afición y el encanto de la ciudad de Sevilla fueron fundamentales para que tuviera tanta convicción sobre lo que quería para su vida. Llegó a rechazar propuestas tentadoras para seguir su objetivo de volver al Betis", desveló.

Esfuerzo y resilencia

Ambas partes pusieron de su parte para que la negociación fuese a buen puerto: "Fue una negociación larga y delicada, ya que al otro lado estaba un gigante como el Manchester United. No fue la más compleja de mi carrera, pero sin duda fue difícil ya que había diferencias económicas significativas. El esfuerzo del Betis y la resiliencia financiera de Antony y su familia fueron determinantes para la conclusión del traspaso".

Antony es feliz en Sevilla / EFE

"Que Antony ajustara sus expectativas económicas, aceptando una importante reducción salarial en nombre de un proyecto deportivo que cree que es lo mejor para su carrera en este momento" fue vital para desbloquear dichas negociaciones. Bien es cierto que el arranque del '7' bético despertó ciertas dudas en una afición que se muere de ganas de disfrutar del Antony que tantas diferencias llegó a marcar en el equipo de Manuel Pellegrini. Suma, por ahora, un tanto y una asistencia en cinco partidos.