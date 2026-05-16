Las exigencias de Pellegrini para evitar el fiasco de la Champions de Lopera

El extécnico azulgrana Llorenç (Lorenzo en Sevilla) Serra Ferrer hizo historia con el Real Betis en la temporada 2004-05 al conseguir la primera clasificación de la historia para la Champions League tras un agónico empate en Mallorca (1-1) al co nquistar la Copa del Rey y acabar cuarto con 62 puntos, uno más que un Espanyol con el que tenía perdido el 'goal-average'.

No era la mejor clasificación del conjunto verdiblanco, que había sido tercero en la temporada 1963-64 con Domingo Balmanya y en la 1994-95 en la primera etapa de Serra Ferrer. El cuarto puesto le permitió disputar la última previa de la Champions ante el Mónaco y la superó con un 1-0 en el Villamarín (Edu en el 93') y un 2-2 en el Luis XII con un doblete del brasileño Ricardo Oliveira.

Serra Ferrer insistió a Manuel Ruiz de Lopera en la necesidad de reforzar el equipo para asumir la dureza de las dos competiciones, pero al mandatario verdiblanco le había salido 'rana' el fichaje de Denilson (32 millones de dólares en 1998) y optó por una racanería que le acabó costando muy cara al club.

Lopera y Serra Ferrer, con la Copa del Rey en 2005 / EFE

El fichaje estrella por unos cuatro millones de euros fue el canterano madridista Alberto Rivera, procedente del Levante. Las otras altas fueron el brasileño Robert de Pinho (PSV), Xisco (Valencia), Nano (Getafe) y las cesiones de Miguel Ángel (Barça) y del brasileño Diego Tardelli (Sao Paulo).

¿Qué podía salir mal? Pues... casi todo. En un grupo terrorífico con Chelsea y Liverpool, el Betis fue tercero con siete puntos y pasó a la Copa de la UEFA, donde superó en dieciseisavos al AZ Alkmaar neerlandés de Louis Van Gaal y perdió en octavos ante el Steaua. En la liga, el equipo sufrió para salvarse y acabó decimocuarto con 42 puntos, tan solo tres por encima del descenso.

El balear dejó el banquillo y el Betis no terminó de recuperarse de aquella temporada traumática. En 2006, 'Jabo' Irureta tenía a los verdiblancos en descenso cuando fue sustituido por Luis Fernández, pero el artífice de la salvación con una milagrosa victoria final en Santander fue Paco Chaparro.

El Betis bajó con Josep Maria Nogués en el banquillo / EFE

El andaluz volvió a ejercer de revulsivo tras el caos con Héctor Cúper, pero en la 2008-09 fue destituido en abril de 2009, con el Betis a un punto del descenso. Lo sustituyó el catalán Josep Maria Nogués (23º entrenador de Lopera), quien descendió con un empate en la última jornada en el Villamarín ante el Valladolid (1-1), empatado a puntos con el Getafe y con peor goal-average.

Un Betis gafado tardó dos años en volver a Primera, ya que en la siguiente temporada el equipo hizo aguas con José Antonio Tapia fue nefasta y Víctor Fernández lo acabó aupando a la cuarta plaza con 71 puntos, los mismos que ascendieron al Hércules y al Levante. En la 2010-11, Pepe Mel logró la primera plaza con 83 puntos, con 27 goles de Rubén Castro y 18 de Jorge Molina.

Ahora el Betis vive en una situación deportiva similar a la de hace 21 años y debe elegir su apuesta fuerte o si opta por una política conservadora que se acabó cargando aquel proyecto. Si no se acometen importantes refuerzos en cantidad y en calidad mientras se vende a Abde, a Natan y a Altimira, a Manuel Pellegrini se le podría empezar a poner cara de Llorenç Serra Ferrer.

Manuel Pellegrini se abraza con Diego Llorente / EFE

Por eso, el chileno venía avisando sobre la necesidad de acometer "conversaciones largas" para determinar cómo afrontar una hipotética participación en la Champions que ya es una realidad. Ahora toca convertir la primera competición continental en una oportunidad para seguir creciendo en vez de un motivo de lamentos y de dolores de cabeza.

El 'Ingeniero' ganó una Copa del Rey igual que Serra Ferrer, ha clasificado el equipo para la Liga de Campeones 21 años después que el de Sa Pobla y no quiere salir por la puerta de atrás por una mala o timorata planificación. Si el club no se ata los machos, el segundo mejor entrenador de la historia reciente del Betis podría dar marcha atrás.