Estreno en San Sebastián de 'En silencio', el retrato íntimo de Isco firmado por Sara Sálamo

La actriz, productora, directora y guionista Sara Sálamo (Santa Cruz de Tenerife, 1992) ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián el largometraje documental 'En silencio', una no ficción que muestra la recuperación del futbolista del Betis Isco Alarcón, al que una lesión impidió jugar la Eurocopa. Sálamo, que ha actuado en títulos como Everybody Knows (Todos lo saben, Asghar Farhadi, 2018) o el cortometraje de Pedro Almodóvar Extraña forma de vida (2023), ha dirigido, entre otros cortometrajes, La manzana (2023) o Yaya (2024), trabajos de ficción que estuvieron incluidos en la Sección Oficial del Festival de Málaga.

Se trata del debut en el largometraje de Sálamo, que ha tenido su estreno mundial dentro de la sección Made in Spain del festival donostiarra. Mediante el documental, la directora retrata el proceso de recuperación de la lesión de Isco: "El documental va sobre una persona a la cual, en el mejor momento de su carrera, le sucede algo, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando viene algo que no eliges”.

“Quería retratar el futbol desde otro lugar, porque siento que está muy condicionado a una forma de mirar muy testosterónica y encuadrada casi más en los reportajes que en descubrir realmente, a modo documental, qué sucede de forma íntima y profunda”, afirma la actriz y directora a Naia Arantzamendi, del Festival de Cine de San Sebastián.

A este respecto se pronuncia el protagonista del documental, Isco: “No me siento cómodo con una cámara detrás, a pesar de que en el fútbol tienes una cámara prácticamente siguiéndote. Pero creo que es algo bonito, que no se ve normalmente en el fútbol, y es algo que me apetecía contar”.

Argumento de En silencio

En silencio no tiene entrevistas, ni focos, ni épica impostada. Tras una lesión que lo deja fuera de la Eurocopa, Isco Alarcón entrena lejos del ruido. Sara Sálamo filma desde la más absoluta intimidad, mientras la cámara escucha lo que no se dice. El ritmo del cuerpo herido marca también el de la narración: primero lento, luego obstinado. Una propuesta de cine de autor que cruza la emoción del deporte con la intimidad del retrato humano.

Vía: El Correo de Andalucía