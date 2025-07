Escollo inesperado por Antony: Amorim da su brazo a torcer

El futuro de Antony continúa siendo una incógnita a día de hoy. El brasileño fue citado por el Manchester United y se entrena en solitario en las instalaciones de Carrington para mantener el tono físico. El futbolista, sin embargo, está apartado a todas luces a la espera de resolver su traspaso. No se ejercita con el resto de compañeros y no formó parte de la gira asiática ni estadounidense que harán los 'red devils' este verano.

El tema Antony es una patata caliente en Old Trafford. En Manchester no saben qué hacer con un jugador por el que pagaron más de 100 millones al Ajax hace tres temporadas. Tiene ofertas, pero ninguna alcanza la cifra que pretende el United para compensar parte del dispendio que hicieron en su día.

Amorim recula

"El club tiene una cifra fijada por estos jugadores. Si no se alcanza, serán futbolistas del United. Si llega un punto en el que tienen que entrar en el equipo, entrarán en el equipo, porque son nuestros jugadores. Estoy listo para recibirlos. Tengo más opciones pero, si tienen que luchar entre ellos por un puesto para jugar, perfecto", dijo Rúben Amorim en Estados Unidos, donde se encuentran los mancunianos como parte de su gira estival.

Antony, en su etapa en el Real Betis / EFE

Esa cifra que marca el United es inalcanzable para los equipos que pretenden la incorporación de Antony. En Old Trafford reclaman un importe cercano a los 40 millones, cantidades que ahora mismo el Real Betis no puede permitirse. Ni tan siquiera los clubes saudís que se han metido en la operación ven claras esas cifras. El club de La Palmera estaba dispuesto a ofrecer 20 'kilos' por el 50% de los derechos del brasileño, con una obligatoriedad de compra el próximo curso. En Manchester, al parecer, no les seduce la idea.

Tranquilidad bética

El Real Betis espera pero no desespera. Sabe que el tiempo juega a su favor y que, conforme se acerque el cierre del mercado, al Manchester United le entrarán las prisas. En los despachos de Heliópolis se entienden las palabras de Rúben Amorim como una medida de presión en las negociaciones y aligerar así una plantilla sobrecargada. Fue el propio entrenador portugués el que no hace tanto cerro la puerta y echó la llave a Antony, Garnacho y Malacia. También a Rashford y Sancho, que ya se han espabilado buscando equipo. "Reza para encontrar un nuevo club que te fiche y no tengas que volver aquí a hacer la pretemporada", llegó a espetarle el luso a Garnacho tras perder la Europa League a finales de mayo.