El entorno de Abde sale al paso tras las amenazas: "El jugador no sabía de qué iba esa camiseta ni qué ponía"

Ez Abde está en el punto de mira mediático, pero no por su gran rendimiento con la camiseta del Real Betis en este inicio de competición, sino por lucir una camiseta con el lema 'Todos Somos Caballas' para apoyar a la población de Ceuta, como también hicieron todos los jugadores del Villarreal y del Real Betis.

Ambos clubes decidieron poner en marcha esta iniciativa para dar visibilidad a la grave situación de Ceuta, debido a todo lo que está sucediendo en la ciudad desde el pasado 30 de julio, donde más de 72.000 mil personas entraron de manera ilegal, según los datos oficiales del Gobierno de España.

El futbolista nacido en Beni Mellal (Marruecos) y criado en Elche recibió muchas críticas por lucir la camiseta de apoyo a la sociedad ceutí, especialmente en su única publicación compartida en Instagram, que ya no aparece en su cuenta, pues la ha ocultado de su perfil tras la oleada de comentarios negativos.

El futbolista tuvo que leer algunos de estos mensajes: "Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria", "Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida", o "No seas un cobarde y sé un hombre".

Ez Abde celebra su gol en el Real Betis Balompié - Olympique de Lyon de Europa League en La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Después de todo el revuelo generado, el periodista Gonzalo Tortosa, de 'El Chiringuito', ha hablado con el entorno más cercano del futbolista del Real Betis y ha explicado a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, que "el jugador no sabía de qué iba esa camiseta ni qué ponía".

Tampoco era consciente de la iniciativa que habían planeado ambos equipos para apoyar a la sociedad ceutí: "Se la puso cuando se la dieron en el túnel de vestuarios y ni sabía de qué era".

Ez Abde lució una camiseta con el lema 'Todos Somos Caballas' / X

El periodista de 'El Chiringuito' aclaró que "la iniciativa de la camiseta nace del Villarreal que traslada al Real Betis y el club verdiblanco acepta. Nada que ver con los jugadores".

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Por último, Tortosa expresó que Abde está completamente centrado en el fútbol y no quiere polémicas: "Solo quiere que se hable de él de temas futbolísticos, no se puso la camiseta con ningún interés político o social".