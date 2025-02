El emotivo mensaje de Denilson a Antony para 'merendarse' al Madrid

De crack a crack, y tiro porque me toca, pensarán en el Real Betis. El que fue el fichaje más caro del mundo en su llegada al Betis, el brasileño Denilson, uno de los futbolistas más habilidosos que han pasado por LaLiga, le ha mandado un importante mensaje a la nueva ilusión del beticismo, el paulista Antony, que sí que podrá jugar finalmente contra el Real Madrid después de que el Comité de Disciplina decidiese retirarle la tarjeta roja directa que vio en el último duelo contra el Getafe.

Polémica zanjada, Antony podrá hacer lo que más le gusta el próximo sábado 1 de marzo en el Benito Villamarín (18:30 horas) y Manuel Pellegrini, quien dirigió al Real Madrid durante la temporada 2009-10, sonríe como todos los seguidores verdiblancos. Aunque solo lleva seis partidos con la camiseta verdiblanca, Antony es imprescindible para el Betis.

El delantero brasileño del Betis, Antony, espera el inicio del partido de la Conference League / AP Photo/Jose Breton

Tres goles y dos asistencias demuestran que el ex del United necesita sonreír para brillar. No lo hacía en Old Trafford, donde su versión más estimulante del Ajax se apagó por completo. Sí lo hace con el equipo de las Trece Barras, que lo disfrutan en cada acción.

El mensaje de Denilson

Por ello, Denilson, uno de los grandes magos que han pasado por el Betis y que se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol cuando llegó a España procedente del São Paulo el verano de 1998 (30 millones de euros), no dudó en mandarle un mensaje a su compatriota antes de medirse al Real Madrid.

Griguol da órdenes a Denilson en un partido en el Camp Nou / EFE

"Cómo estáis. Por la banda, aires de samba. Vaya sorpresa. Solo saludarte (Antony), desearte mucha suerte con la camiseta del Betis, fui muy feliz jugando ahí, con esa afición a la que echo de menos cada día. Estoy viéndote desde Brasil, veo que estás feliz. Cuando saltes al campo, acuérdate, estás en un grande de España y tiene una afición muy especial", le decía Denilson a Antony, en unas declaraciones a 'El Desmarque'.

Ahora, le llega a Antony el momento de responder a las bonitas palabras de la leyenda bética, pero sobre el campo, el gran deseo de todos los béticos este fin de semana. El extremo cedido por el United encara su primer gran partido con el Betis siendo, sin duda, uno de los grandes motivos para soñar con la victoria.