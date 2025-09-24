Los elogios de Postecoglou a Pellegrini: "Es un caballero, produce equipos de calidad que aman jugar al fútbol"

Ange Postecoglou, entrenador del Nottingham Forest, compareció en la sala de prensa del estadio de La Cartuja antes del enfrentamiento contra el Real Betis Balompié correspondiente al primer partido de la liguilla de Europa League y habló sobre las expectativas del encuentro, sobre Manuel Pellegrini y sobre Giovani Lo Celso. Al técnico griego lo acompañó el central serbio Nikola Milenković, que también analizó al Betis más allá de Antony.

Fue muy correcto el técnico del Nottingham respecto a la figura del homónimo verdiblanco, al que calificó de "un caballero absoluto": "Es increíble, no voy a mencionar su edad, pero sigue adelante y es un entrenador de calidad y da esperanzas para un joven de 60 años como yo que todavía tenemos algo de fútbol en nosotros. Es un caballero absoluto, obviamente, me las arreglé contra él cuando estaba en el Celtic y jugamos contra el Betis aquí. Todavía produce el mismo tipo de equipos de calidad que ama que jueguen sus equipos, ¿sabes? Fútbol agresivo, puedes ver eso todavía y cada año se asegura de que su equipo hace un fútbol europeo. Va a ser un partido difícil".

Giovani Lo Celso, un jugador de gran calidad

Durante su etapa en el Tottenham, club con el que ganó Ange Postecoglou la anterior edición de la Europa League al Manchester United, coincidió un tiempo atrás con Giovani Lo Celso, mediapunta del Betis que atraviesa ahora un buen estado de forma y que también habló en la previa advirtiendo de que con la camiseta no se gana: "No es fácil, nos toca este año en Europa League, una competición linda y complicada a la vez, y queremos empezar con el pie derecho ganando en Europa ante nuestra gente para llegar ojalá a lo más lejos posible. La ilusión siempre está, es muy prematuro hablar de lo que va a suceder, recién comienza la competición. El año pasado nos costó la liguilla, si bien clasificamos y los sacamos adelante. Ya se vio que no hay partido fácil, no se gana con la camiseta", dijo el argentino.

"El Betis tiene jugadores con experiencia en Premier League y los conozco, a algunos los dirigí como a Giovani Lo Celso, que es de los mejores, es un jugador una calidad técnicamente muy buena. Seguro que va a ser un partido difícil, pero estoy deseando que llegue porque como dije tengo el mayor respeto por mr. Pellegrini y espero verle mañana por la noche", concluyó el entrenador del Nottingham sobre el Betis, Lo Celso y Pellegrini.

Nikola Milenković: "El Betis es más que Antony"

"El Betis tiene una plantilla muy buena, es más que Antony. Necesitamos estar concentrados, preparados, con motivación y con todo para dar lo mejor de nosotros y enorgullecer a la afición. Estamos como los aficionados, emocionados con la vuelta a Europa 30 años después. Todo el mundo sabe que tenemos mucha calidad y estamos preparados para enfrentarnos a ellos, pero el Betis al completo es peligroso".

Análisis de Milenković sobre el Nottingham y la llegada de Postecoglou

"Sé que será muy muy difícil llegar al final de la competición porque hay plantillas muy, muy buenas, así que tenemos que ir paso a paso, esta competición es larga. Nos trajo una mentalidad ganadora, ganó en todos los lugares donde estuvo, así que debemos confiar en él. Creo que no es ningún secreto que estamos jugando de forma diferente a la de antes. Quizás controlemos el partido con más posesión. Necesitamos entrenar durante las semanas y aplicar estas técnicas en los partidos. Necesitaremos algo de tiempo para mejorar cada vez más. Estamos haciendo todo lo posible para adaptarnos lo más rápido posible a las nuevas exigencias del entrenador y plasmar sus ideas en el campo", finalizó el defensor del Nottingham en la previa del encuentro contra los de Manuel Pellegrini.

