El elogio más cariñoso a Antony: "Es una mezcla de Neymar y Cristiano Ronaldo"

Antony dos Santos es todo un ídolo en el Real Betis y va camino de convertirse en una leyenda del club de las Trece Barras. El carácter y la simpatía del brasileño le ha abierto de par en par la puerta de los corazones de la afición heliopolitana, que anhelaba su regreso al Benito Villamarín -o La Cartuja, mejor dicho- tras su productiva cesión del curso pasado.

Manu Fajardo y la cúpula directiva verdiblanca echaron el resto para fichar a Antony este verano, convencidos que el ex del Manchester United debía ser el pilar ofensivo del proyecto de Manuel Pellegrini. El tira y afloja se cerró sobre la bocina del 1 de septiembre, con un traspaso sonado de 25 millones más variables.

El vestuario, una piña

Si la hinchada bética venera a Antony, el vestuario del Real Betis no se queda atrás. El jugador es muy querido por sus compañeros y lo ven como un modelo a seguir por su espíritu ganador. Entre ellos, Marc Bartra, voz autorizada en la plantilla. El defensor catalán reconoció en una entrevista concedida al portal 'Mundobetis' que el juego que se practica en LaLiga le va como anillo al dedo al brasileño.

"Es un fútbol que le va muy bien, por eso se está volviendo a ver al Antony de verdad, incluso mejorado. El primer día que hablé con él ya vi la mentalidad que tiene, con esa calidad y ese talento brasileño. Siempre digo que es una mezcla entre Neymar y Cristiano. Tiene la misma mentalidad que Cristiano, de ira a más y estar muy enfocado en el juego", dijo el central.

Marc Bartra, durante un entreno del Betis / EFE/ David Arjona

Marc Bartra es otro de los futbolistas que ha echado raíces en Sevilla. El exazulgrana está cumpliendo su octava en Heliópolis - en dos etapas- y renovó el curso pasado hasta 2027 al cumplir el objetivo de partidos mínimos disputados. El de Sant Jaume dels Domenys es el líder de la zaga bética, junto a Natan y Diego Llorente, entrando de nuevo al equipo tras una larga lesión.

Esperan pronto a Isco

Bartra considera al Betis "su casa" y tiene el deseo de seguir muchos años más defendiendo las Trece Barras. "Ojalá pueda estar aquí hasta que no aguante más, pero sé de la exigencia que tiene ponerse esta camiseta y representar esta institución. Ahora me encuentro muy bien. No sé cómo estaré dentro de unos años, pero hay que seguir en eso", afirmó.

El Real Betis tiene por delante una temporada ilusionante, con el reto de hacer un buen papel en la Europa League -el curso pasado disputaron la final de la Conference- y un objetivo interno de meterse entre los cuatro primeros de LaLiga y poder disputar la Champions la próxima temporada. El mensaje es claro de puertas para adentro, aunque hacia afuera se transmita una meta más comedida.

Para lograrlo, el Betis necesita recuperar al mejor Isco, un futbolista que sigue siendo diferencial. El malagueño se recupera de una lesión de peroné y podría estar muy pronto a disposición de Pellegrini, con el derbi frente al Sevilla a la vuelta de la esquina. "El reto era que el equipo estuviera unido, compacto y en buena dinámica para que cuando llegara Isco y nos diera ese plus. No sólo nos aporta con balón, también sin él y como equipo", espetó.