La efusiva celebración de Ceballos ante el Madrid

El Real Betis dio la sorpresa este viernes en La Cartuja al imponerse por 1-0 al Real Madrid en la cuarta jornada de LaLiga. El conjunto verdiblanco se llevó un partido muy disputado gracias al gol de Troy Parrott en el tramo final y a una gran actuación de Álvaro Valles, que detuvo incluso un penalti a Kylian Mbappé en el descuento. La derrota supuso, además, la primera del Real Madrid en este inicio de temporada.

Uno de los protagonistas del encuentro, aunque no llegó a participar sobre el césped, fue Dani Ceballos. El centrocampista no entró en la convocatoria de Manuel Pellegrini después de haber realizado únicamente unos pocos entrenamientos con el grupo y no haber completado una pretemporada completa.

Y es que Ceballos acaba de comenzar una nueva etapa en el Betis. El utrerano rescindió en junio su contrato con el Real Madrid y, después de varias semanas esperando, terminó regresando al conjunto verdiblanco en los últimos compases del mercado. Firmó por tres temporadas, hasta 2029, y volvió al club en el que se formó y del que salió en 2017 rumbo al conjunto blanco.

La celebración de Ceballos

Y su primer partido como jugador del Betis frente al Real Madrid tuvo una imagen especialmente llamativa. Las cámaras de Movistar Plus+ captaron a Ceballos junto al banquillo verdiblanco cuando Troy Parrott marcó el 1-0. El centrocampista lo celebró con mucha efusividad, viviendo el tanto como un bético más y compartiendo la alegría con los miembros del equipo que tenía a su alrededor.

La celebración no ha pasado desapercibida entre algunos aficionados madridistas. En redes sociales han aparecido críticas hacia Ceballos, precisamente por la intensidad con la que vivió el gol del Betis contra el que hasta hace apenas unos meses era su equipo.

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No obstante, el contexto también es importante. Ceballos acaba de regresar al club de su vida después de siete temporadas en el Real Madrid y ha dejado claro públicamente que su salida se produjo de manera cordial. Por eso, las imágenes reflejan el entusiasmo por su regreso al Betis. Una escena que, eso sí, ha generado algún comentario crítico entre aficionados del Real Madrid por su reciente pasado como jugador blanco.