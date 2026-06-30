El gran obstáculo del Betis en el mercado de fichajes

En el Betis tienen mucho trabajo por delante. La dirección deportiva, liderada por Manu Fajardo, afronta un mercado de fichajes ilusionante, pero también el más exigente que se recuerda en los últimos años. La clasificación para disputar la Champions League la próxima temporada ha disparado la ambición en Heliópolis, aunque desde el club insisten en que esa ilusión debe ir de la mano de la responsabilidad económica, un factor que continúa condicionando la planificación deportiva.

Para acometer las incorporaciones que necesita el equipo en varias demarcaciones, las salidas se han convertido en la máxima prioridad. Con la inminente venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal por 18,5 millones de euros fijos más otros dos en variables y a la espera de cerrar el traspaso de Nelson Deossa al Vasco da Gama, el club continúa liberando masa salarial. Además, este martes ha anunciado la salida de tres futbolistas que no entran en los planes del técnico. Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu finalizan contrato y no continuarán en la entidad, mientras que también se ha hecho oficial la desvinculación del Chimy Ávila, después de que el Betis ejecutara una cláusula de rescisión unilateral valorada en 50.000 euros.

Nelson Deossa y Sergi Altimira / El Correo

Pese a todos estos movimientos, la entidad verdiblanca sigue necesitando generar ingresos para cuadrar las cuentas y, al mismo tiempo, acudir al mercado con mayor capacidad económica. Desde el club ya se había deslizado que sería necesaria una venta que dejara importantes plusvalías, siendo Abde el principal candidato a abandonar la disciplina bética. Sin embargo, la lesión que le ha impedido disputar el Mundial ha cambiado el escenario y el nombre que ahora cobra más fuerza para protagonizar un gran traspaso es el de Natan.

Natan, en un partido con el Betis en La Cartuja / AFP7 vía Europa Press

El central brasileño, de 25 años, cuenta con un importante cartel en el mercado después del gran rendimiento ofrecido desde su llegada a Sevilla. El pasado verano, el Betis ejecutó la opción de compra pactada con el Nápoles, abonando nueve millones de euros tras haber pagado previamente otro millón por su cesión. Por ello, una posible venta supondría una importante plusvalía para el club. La dirección deportiva no está dispuesta a negociar por debajo de los 35 millones de euros, aunque, como suele suceder en cada mercado de fichajes, esa cantidad podría ir ajustándose a medida que avance el verano.

Aunque el cierre del ejercicio económico estaba fijado para el 30 de junio y el Betis debía contabilizar antes de esa fecha las operaciones necesarias para equilibrar sus cuentas, según informó 'Estadio Deportivo' ese plazo podría ampliarse durante los primeros días de julio, siempre que el club pueda acreditar que las negociaciones de los traspasos comenzaron antes del inicio del nuevo mes. Esa circunstancia otorgaría un mayor margen para cerrar las operaciones sin alterar la planificación económica prevista.

Facundo Bernal, cerrado

Una vez se concreten las salidas, el Betis activará definitivamente la maquinaria para reforzar la plantilla. La llegada más cercana es la de Facundo Bernal, centrocampista del Fluminense, cuyo fichaje rondaría los 8,5 millones de euros. Después, todas las miradas apuntan a Dani Ceballos. La dirección deportiva tiene pendiente una reunión con el ya exfutbolista del Real Madrid para intentar negociar y cerrar, de una vez por todas, el esperado regreso del utrerano a su casa.

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Ceballos, en su etapa como jugador del Betis. / José Manuel Vidal. / EFE

Se espera, por tanto, un mercado de fichajes muy ilusionante para el beticismo, aunque nuevamente estará condicionado por las exigencias económicas que siguen marcando la hoja de ruta del club y que podrían dificultar la planificación deportiva. Desde el club siempre han sido claros: no se acometerán fichajes que pongan en riesgo la viabilidad económica el Betis.