Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Jornada 8 | LaLiga EA Sports

DIRECTO | RCD Espanyol-Real Betis Balompié: El gol de Pol Lozano permite al Espanyol irse en ventaja ante el Betis al descanso (1-0)

Tyrhys Dolan y Pablo Fornals durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, este domingo en el RCDE Stadium en Barcelona.

Tyrhys Dolan y Pablo Fornals durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, este domingo en el RCDE Stadium en Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

El Correo

El conjunto de Manuel Pellegrini se enfrenta al Espanyol sin Amrabat, que se une a las bajas de Llorente, Bartra, Deossa, Isco y Pablo, citado con España Sub-20

Vía: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas