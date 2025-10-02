Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Liga Europa

DIRECTO | Ludogorets-Betis | El Betis gana 0-2 en Bulgaria y suma su primera victoria en esta Europa League ante el Ludogorets

Giovani Lo Celso celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol durante el partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League entre el PFC Ludogorets Razgrad y el Real Betis Balompié.

Giovani Lo Celso celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol durante el partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League entre el PFC Ludogorets Razgrad y el Real Betis Balompié. / BORISLAV TROSHEV / EFE

Álex Mérida

Jornada 2 de la Europa League.

Vía: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas