DIRECTO | Un gol de Akor Adams en el 87' le da los tres puntos al Sevilla en Vallecas (0-1)

Akor Adams celebra su gol durante el Rayo Vallecano - Sevilla Fútbol Club correspondiente a la jornada 7 de LaLiga disputado este domingo en el Estadio de Vallecas. / SERGIO PÉREZ / EFE

Álex Mérida

Directo. Rayo Vallecano. Sevilla FC. Jornada 7 de La Liga. 28 de Septiembre de 2025 14:00 horas

Vía: El Correo de Andalucía

