DIRECTO | El Betis de Pellegrini afronta un duelo exigente ante Osasuna en pleno camino hacia Europa

El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini.

El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini. / Julio Munoz / EFE

Álex Mérida

El técnico chileno alcanzará los 264 partidos con el Betis, superando a Serra Ferrer, en un duelo clave para seguir en la pelea europea.

Vía: El Correo de Andalucía

