DIRECTO | Betis-Osasuna: Dos goles de Abde y Cucho dan la victoria al Betis ante Osasuna en un gran partido de Fornals (2-0)

Los jugadores del Betis celebran el primer gol del equipo bético durante el encuentro correspondiente a la jornada 7 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Betis y Osasuna en el estadio de La Cartuja. / Julio Muñoz / EFE

Álex Mérida

El técnico chileno alcanzará los 264 partidos con el Betis, superando a Serra Ferrer, en un duelo clave para seguir en la pelea europea.

Vía: El Correo de Andalucía

