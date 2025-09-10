Diego Llorente: "Pellegrini aporta la tranquilidad necesaria en un Betis muy pasional, es el entrenador ideal"

Transmite buenas noticias Diego Llorente, central del Real Betis Balompié, en un adelantó de la entrevista exclusiva con El Correo de Andalucía a su vuelta a la dinámica grupal del conjunto verdiblanco, ya reincorporado con normalidad y con confianza de poder ser una alternativa real para Manuel Pellegrini a Marc Bartra, Natan de Souza y Valentín Gómez.

El 13 de abril de 2025, Domingo de Ramos en Sevilla, se jugaba el Betis la posibilidad de lucharle al Villarreal el quinto puesto que daba acceso a la Champions League, y en aquel duelo en un día importante en la capital andaluza no sólo se quedó prácticamente sin opciones, sino que Diego Llorente se marchaba lesionado tras caer al suelo antes de la primera mitad. Se echó la mano al muslo, lesión tendinosa proximal en la musculatura isquiotibial izquierda de grado avanzado, requería quirófano.

Cinco meses después, sólo centrado en regresar cuanto antes y machacándose durante las vacaciones, incluso en viajes personales con la familia, Diego Llorente ve la luz al final del túnel y entrena como uno más a las órdenes de Pellegrini.

Eso sí, el madrileño reconoce que no ha sido fácil y que ha requerido de "mucha paciencia". "Me lesioné en un tramo de la temporada delicado donde me hubiese gustado mucho ayudar al equipo, pero las cosas vienen como vienen. Lo único que estaba en mi mano era recuperarme lo antes posible, creo que así lo he demostrado en el verano, que he aprovechado todas mis vacaciones para, allá donde iba con mi familia llevarme a personal médico, ya bien sea físico o readaptador, y así poder estar cuanto antes con el equipo. Era una lesión delicada, pero sabía que con trabajo, persistencia y la ayuda del staff médico lo iba a sacar. Ahora estoy acumulando minutos y haciendo mi mini pretemporada personal para que pueda ayudar lo antes posible al equipo".

Centrado en el día a día y listo para Pellegrini

No sólo Llorente está de vuelta, ya puede contar el chileno también con Antony y Deossa. Tras este 5/12 inicial en Liga, el central del Betis piensa en ir a más tras el parón "Creo que podríamos llevar algún punto más de lo que llevamos, pero bueno, teniendo en cuenta que hay muchas caras nuevas, gente que no se ha incorporado como Antony o Nelson, que también vino y se estaba recuperando un proceso del tobillo, creo que después del parón estaremos en más disposición de afrontar los partidos mejor".

Repasada la lesión y el comienzo de temporada, Diego Llorente se centra en volver al verde, y se ve preparado, incluso para tener minutos contra el Levante: "Bien, yo me veo bien, estoy entrenando bien. A nivel personal, cada día las sensaciones son mejores. Y ahora, pues bueno, sí que es verdad que estamos en una fase delicada, que es un poco la reincorporación a lo que es competir. Y bueno, creo que estoy en condiciones, pero está claro que tendrá que ser de forma progresiva. Y entre el cuerpo médico y el míster y yo, pues decidiremos lo mejor".

Qué espera Llorente del Betis con más jugadores recuperados tras el parón

Lejos de frenar al Betis, el primer parón internacional por fecha FIFA le ha servido a Pellegrini para recuperar a más integrantes como Marc Roca o Nelson Deossa, para ver a Pau de vuelta de forma parcial y a la espera aún de Aitor Ruibal, Abde e Isco Alarcón.

Diego llorente piensa en el día a día y tras una campaña pasada importante, no se marca un objetivo y sólo habla del presente: "Soy una persona que va en el día a día y que no podemos pensar que cuando estemos todos ya vamos a estar increíblemente bien. Hay que vivir en el día a día. El año pasado ya nos pasó que empezaron jugadores que luego se fueron. Hay que intentar sumar el máximo de puntos posibles, porque luego cualquier punto que te puedas dejar por el camino al final de la temporada, para conseguir cualquier objetivo, te puede ayudar mucho. Es una buena noticia que jugadores como Marc Roca, Nelson o yo mismo nos estemos incorporando otra vez al equipo. Pero los que están fuera, pues no podemos contar con ellos todavía, así que yo me centro en los que tenemos ahora".

Como dice el defensor verdiblanco, ahora tendrán que afrontar seis partidos en tres semanas, en una especie de mini temporada que entiende el madrileño que es parte del calendario y que los jugadores saben dosificarse para cada tramo del año: "Al final para el jugador no es algo nuevo. Sabemos que ahora al principio hay varios parones, casi uno cada mes y bueno, cada uno se conoce su cuerpo y tiene que saber cuándo bajar un poquito, cuándo apretar, eso ya es muy personal. El calendario es el que es, no va a cambiar y si cambia va a ser a peor, no creo que sea con más descansos".

Diego Llorente define a Manuel Pellegrini como una "persona que transmite tranquilidad"

En una pasada entrevista en este periódico con Josico Moreno, exjugador del Villarreal al que entrenó Manuel Pellegrini, contaba el mediocentro de Hellín que 'El Ingeniero' junto a su staff tenía una forma de trabajar pensando en alcanzar un pico de rendimiento alto en el tercio final de la temporada, al igual que le daba mucha importancia al juego de reducido.

Sobre ello, también reflexiona Llorente, que define a Pellegrini y su rutina de entrenamientos: "Al final el míster tiene una forma muy definida de entrenar, algo que nosotros ya sabemos. Los jugadores que ya llevamos más tiempo aquí hacen una serie de entrenamientos muy claros, con objetivos muy específicos, y está claro que hoy en día el fútbol muchas veces se juega en espacios reducidos, donde hay poco tiempo para pensar, donde también defender es importante y pasan las cosas muy rápidas. Y en ese sentido creo que los entrenamientos que propone el míster nos ayudan mucho".

¿Cómo suele ser Manuel Pellegrini en un día a día? ¿Cuál es el aprendizaje mayor que te has llevado?

"Lo defino como una persona calmada y que la experiencia que tiene hace que te transmita esa tranquilidad, tanto en los momentos buenos como sobre todo en los momentos malos. Creo que al final una de las cosas que tiene esa pasión del Betis es que vives continuamente en picos, o picos de felicidad o picos de pesimismo. Entonces, que el míster te transmita esa tranquilidad, tanto a la hora de trabajar como a la hora de decirte oye, hemos ganado pero esto continúa, el pasado ya está atrás, pues creo que eso le viene muy bien al equipo porque te equilibra un poco, y todo el ruido que hay fuera o que pueda haber, te lo minimiza".

Pellegrini, entrenador ideal para el Betis

Un tema de candente actualidad en el Real Betis Balompié es la renovación de Manuel Pellegrini, que afronta su sexta temporada como entrenador verdiblanco y la vinculación entre ambas partes vence al final de temporada. Para Diego Llorente no hay dudas, lo renovaría, y expone sus motivos: "En un contexto como el del Betis y un poco la forma en la que el Betis vive todo, pues un entrenador como Manuel Pellegrini le aporta esa serenidad y esa tranquilidad y ese equilibrio que muchas veces el equipo, el ambiente, un poco todo necesita. Así que para mí ese entrenador ideal está claro".