El derbi sevillano, a 1000 kilómetros de distancia: "Se vive de otra forma"

El derbi sevillano es más que especial; hay más de tres puntos en juego. La ciudad de Sevilla se paraliza por completo durante la semana por una rivalidad que desafía a amigos y a familiares.

La capital andaluza vive el partido con intensidad antes, durante y después, pero el derbi de este domingo no se juega solo en Sevilla…

A 1000 kilómetros de la capital hispalense, en Catalunya el partido tiene su derbi particular. En tierras catalanas residen una gran cantidad de béticos y sevillistas que también viven el partido de una forma diferente. Por distintas circunstancias residen lejos de su equipo, pero intentan que el duelo entre Betis y Sevilla se viva con la misma pasión. En SPORT charlamos con distintas peñas de Catalunya de los dos equipos para entender y saber cómo se puede vivir este partido desde la distancia que les separa de sus respectivos equipos.

"Es un día especial"

Peña Bética L’H Verdiblanca, Peña Bética Sant Boi y Peña Sevillista La Giralda de Sant Andreu de la Barca son algunas de las peñas de Catalunya que logran reunir a centenares de aficionados de sus equipos para ver el derbi "como dios manda". Preguntados por la manera de vivir el partido, explican que intentan ver el duelo como si estuvieran en la propia ciudad de Sevilla: "No hay ninguna diferencia de cómo se vive en Sevilla. Durante el partido, como no puede ser de otra manera, se vive con intensidad y tensión por la enorme rivalidad que tenemos".

Es costumbre de las peñas agruparse para ver todos los partidos, pero, como no puede ser de otra manera, el día de derbi es diferente: "Al final el derbi siempre es un día especial y diferente. Normalmente en cada partido en la peña nos juntamos, pero este día siempre suele vivirse con un toque distinto. Muchos aficionados que a diario no pueden venir a la peña por ser de distintos puntos de Catalunya, en esta fecha se animan, vienen y viven el derbi con todos nosotros".

"Hacemos una buena previa"

En estas peñas, el ambiente que se respira antes de los partidos es único: "Hacemos una buena previa", explican. El 'menú del día' está más que planificado, ya que su partido arranca horas antes de que el árbitro pite el inicio. La cita comienza con una comida entre socios (una oportunidad para analizar las claves del partido y de la actualidad de sus respectivos equipos) y, tras la comida, a las horas previas al partido se une todo aficionado que quiera ver el enfrentamiento con los suyos, sea socio o no de la peña y es cuando "se calienta de verdad el ambiente".

"Cuando el partido se acerca, van llegando los béticos/sevillistas del resto de Catalunya a las respectivas peñas para animar al equipo hasta que arranca el partido. Las peñas se convierten en un 'mini' Villamarín o en un 'mini' Pizjuán", detallan.

Explica la Peña Bética L’H Verdiblanca que en un día tan esperado como el de este domingo pueden llegar a reunirse hasta 300 personas para ver el partido.

Pese a la alegría y la emotividad de agruparse, tanto sevillistas como béticos reconocen que no es fácil ver el partido desde la distancia: "A veces, es incluso más difícil ver el derbi desde fuera, ya que el deseo de estar en el estadio es enorme. Nos encantaría estar allí, en el estadio, pero estando aquí, rodeados de los nuestros, la emoción se vive de otra forma. Las peñas se convierten en una pequeña gran familia, un lugar donde, pese a la distancia, se siente la cercanía del equipo."

Este domingo los focos del partido estarán puestos en el Sánchez - Pizjuán, pero tanto sevillistas como béticos estarán más que representados en tierras catalanas: "Aunque no estemos presencialmente en Sevilla, estaremos en el corazón de la ciudad".