Deossa, un jugador con gran polivalencia y proyección por el que habrá que esperar a septiembre

El fichaje más caro hasta la fecha del Real Betis Balompié, Nelson Deossa, no ha podido todavía ejercitarse junto a sus compañeros. Cuando fue traspasado a la entidad verdiblanca desde Rayados de Monterrey ya se conocía que el de Marmato llegaba con un esguince en el tobillo izquierdo.

A pesar de su ilusión por debutar en Elche como él mismo reconoció en su presentación, "bueno, ojalá y Dios me permita estar", lo cierto es que sigue sin hacer trabajo de campo y los plazos para su incorporación gradual a la dinámica grupal la emplaza Manuel Pellegrini para este próximo parón de selecciones de inicios de septiembre, donde espera ver qué futbolista tiene entre manos y qué demarcación es la más positiva para él y para el equipo conociendo ya sus cualidades.

Deossa apunta al parón de selecciones

'El Ingeniero', en la previa del debut liguero en el Martínez Valero, reconocía que aún le faltaba un tiempo para estar disponible: "Deossa todavía no se ha integrado con el plantel, todavía le quedan unas semanas trabajando en campo pero con los fisios. Antes del parón no estará. El que más adelantado está es Diego Llorente y seguramente la próxima semana entrenará con el grupo. Seguramente Marc Roca también se incorpore".

Añadía el técnico del Betis que era difícil asegurar un periodo para su vuelta: "El plazo es difícil decirlo. Todavía no ha comenzado a hacer trabajo en cancha con los fisios y mucho menos con el primer equipo. Hay un parón en 10-15 días y ojalá ahí esté en condiciones de jugar. Me cuesta mucho analizarlo (recuperación) en ese aspecto".

Deossa se define y Fajardo y Pellegrini lo definen

"Creo que mis características son muy claras: soy un jugador con buen físico, el regate, la velocidad, golpeo en la media y larga distancia y como jugador me desempeño en dar lo mejor con el equipo para el ataque y la defensa", afirmaba el centrocampista cafetero en su presentación, definiéndose de forma muy parecida a las palabras que usaron Manu Fajardo el mismo día del acto de su llegada como Manuel Pellegrini en rueda de prensa antes de jugar contra el Elche.

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, lo describía como "un jugador que nos da aptitudes y un rol diferentes en tres cuartos de campo, con mucho trabajo físico, buenas habilidades con balón, con mucha madurez y gran llegada desde segunda línea".

Manuel Pellegrini también fue en la misma idea del jugador y de Fajardo, incidiendo en que deberá ganarse un puesto en un lugar con jugadores de nivel: "Las características de él, bueno, por los informes que he tenido y lo que he visto es un centrocampista de ida y vuelta, de trabajo ofensivo y defensivo. Vamos a ver de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a sus características dónde se acomoda mejor, dentro de que tiene que tener como todos los jugadores la capacidad de pelear por un puesto en un lugar donde hay jugadores importantes".