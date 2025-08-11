Deossa: "Soy un jugador con buen físico, regate, velocidad y golpeo en la media y larga distancia"

Nelson Deossa llegó al Aeropuerto de San Pablo de Sevilla el pasado domingo para convertirse en el octavo refuerzo del Real Betis Balompié en este mercado veraniego, y tras el último stage de pretemporada en Marbella, ha sido presentado este lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol acompañado por Ángel Haro y Manu Fajardo.

El centrocampista colombiano llega al conjunto verdiblanco para paliar las salidas de William Carvalho y Johnny Cardoso, pero aún no ha podido ejercitarse con sus nuevos compañeros, ya que en Rayados de Monterrey arrastraba molestias en el tobillo que lo han obligado a llevar un plan especial para recuperarse e incorporarse lo antes posible a la dinámica grupal.

Tras un pequeño vídeo de presentación como ocurre con todos los jugadores, Haro habló sobre el futbolista: “El acceso al mundo del fútbol de Nelson no es habitual, no viene de escalafones inferiores, y hasta hace pocos años trabajaba en su pueblo, en Marmato, en la mina y con esfuerzo ha conseguido jugar al fútbol. Su historia tiene que ver mucho con lo que es el Betis y los béticos, trabajo y esfuerzo. Estoy especialmente feliz de que estés con nosotros en el Betis”.

También repasó Fajardo la llegada de Deossa: “Es un jugador que nos da aptitudes y un rol diferentes en tres cuartos de campo, con mucho trabajo físico, buenas habilidades con balón, con mucha madurez y gran llegada desde segunda línea”.

Lo primero que comentó Deossa fue la relación con Pellegrini: "Me recibieron muy bien en el plantel, en el staff, unos seres humanos adorables además de lo profesional, y bueno con el profesor lo hablaré con él en estos días y espero aportarle lo mejor siempre al equipo".

Sobre una posible llamada de la Selección Colombia, el de Marmato afirmó que "el sueño de todo jugador es representar a su país. Ahora que estamos en año de Mundial se hace ilusionante para uno".

Una de las dudas que hay con Nelson Deossa es si su tobillo le permitirá viajar a Elche en la primera jornada: "Bueno, ojalá y Dios me permita estar. Y en cuanto a la pregunta mi juego es más ofensivo, me ha gustado ser un atacante más y para atacar también hay que saber defender".

No se marca retos Deossa pero quiere devolver la confianza: "En cuanto a la presión, creo que para mí no la hay, apostaron por mí y espero corresponder de la mejor manera dentro del campo".

Por último, Nelson Deossa se definió como jugador: "Creo que mis características son muy claras, soy un jugador con buen físico, el regate, la velocidad, golpeo en la media y larga distancia y como jugador me desempeño en dar lo mejor con el equipo para el ataque y la defensa"