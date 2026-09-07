Dani Ceballos apunta a debutar en la vuelta del Betis a Champions

Después de varios veranos en los que parecía que su vuelta al conjunto verdiblanco no terminaba de consumarse, Dani Ceballos volvió al Real Betis en el último día de mercado, tras haber puesto punto final a su vinculación como madridista después de nueve temporadas vinculado a la entidad madrileña.

Una vez el mediocampista había regresado a Sevilla, la única duda para los seguidores béticos era cuánto tardaría en poder volver a los terrenos de juego y, si bien no llegó a tiempo para poder debutar frente a su exequipo en la victoria del Betis ante el Real Madrid en el Estadio de La Cartuja, apunta a sumar minutos en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League frente al OSC Lille, en un duelo que se disputará este martes 8 de septiembre a las 21:00 en el Estadio Pierre-Mauroy.

La gran novedad en el regreso del Betis a Champions

El Real Betis ha dado a conocer la lista de convocados para el duelo en Francia, en la cual Dani Ceballos ha sido la principal novedad. La expedición ha puesto rumbo a tierras galas desde la terminal privada del Aeropuerto de San Pablo al filo de las 10:00 horas, en un avión que le llevará al destino donde volverá a disputar la máxima competición europea más de 20 años después.

De esta manera, todo hace indicar que el talentoso mediocampista sumará minutos ante el Lille, mientras que el Real Betis intentará comenzar con buen pie para mejorar los resultados de su única participación en la Champions. En la temporada 2005/06, el conjunto verdiblanco cayó en uno de los grupos de la muerte, al ser emparejado con Anderlecht, Chelsea y Liverpool, vigente campeón de Europa aquel curso. Pese a lograr un meritorio empate ante el Liverpool en Anfield y una gran victoria como local ante el Chelsea, así como sumar los tres puntos en Bélgica, el Betis no logró la clasificación para octavos al finalizar la fase de grupos en el tercer puesto.

Ahora, la ilusión del beticismo pasa por terminar la fase de liga entre los 24 primeros para acceder a la ronda de play-offs y, de esa forma, mejorar lo logrado hace 21 años. Para esa difícil misión, Manuel Pellegrini podrá contar desde el primer envite con Dani Ceballos, un jugador con experiencia en la competición que incluso sabe lo que es alzar la 'orejona', pues con el Real Madrid se proclamó campeón de las ediciones de 2018, 2022 y 2024.