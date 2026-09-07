CHAMPIONS LEAGUE
Dani Ceballos apunta a debutar en la vuelta del Betis a Champions
Tras cerrar su etapa de cinco temporadas en el Real Madrid, el mediocampista se estrena en la lista verdiblanca para el duelo europeo de este martes en Francia
Después de varios veranos en los que parecía que su vuelta al conjunto verdiblanco no terminaba de consumarse, Dani Ceballos volvió al Real Betis en el último día de mercado, tras haber puesto punto final a su vinculación como madridista después de nueve temporadas vinculado a la entidad madrileña.
Una vez el mediocampista había regresado a Sevilla, la única duda para los seguidores béticos era cuánto tardaría en poder volver a los terrenos de juego y, si bien no llegó a tiempo para poder debutar frente a su exequipo en la victoria del Betis ante el Real Madrid en el Estadio de La Cartuja, apunta a sumar minutos en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League frente al OSC Lille, en un duelo que se disputará este martes 8 de septiembre a las 21:00 en el Estadio Pierre-Mauroy.
La gran novedad en el regreso del Betis a Champions
El Real Betis ha dado a conocer la lista de convocados para el duelo en Francia, en la cual Dani Ceballos ha sido la principal novedad. La expedición ha puesto rumbo a tierras galas desde la terminal privada del Aeropuerto de San Pablo al filo de las 10:00 horas, en un avión que le llevará al destino donde volverá a disputar la máxima competición europea más de 20 años después.
De esta manera, todo hace indicar que el talentoso mediocampista sumará minutos ante el Lille, mientras que el Real Betis intentará comenzar con buen pie para mejorar los resultados de su única participación en la Champions. En la temporada 2005/06, el conjunto verdiblanco cayó en uno de los grupos de la muerte, al ser emparejado con Anderlecht, Chelsea y Liverpool, vigente campeón de Europa aquel curso. Pese a lograr un meritorio empate ante el Liverpool en Anfield y una gran victoria como local ante el Chelsea, así como sumar los tres puntos en Bélgica, el Betis no logró la clasificación para octavos al finalizar la fase de grupos en el tercer puesto.
Ahora, la ilusión del beticismo pasa por terminar la fase de liga entre los 24 primeros para acceder a la ronda de play-offs y, de esa forma, mejorar lo logrado hace 21 años. Para esa difícil misión, Manuel Pellegrini podrá contar desde el primer envite con Dani Ceballos, un jugador con experiencia en la competición que incluso sabe lo que es alzar la 'orejona', pues con el Real Madrid se proclamó campeón de las ediciones de 2018, 2022 y 2024.
- Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Reacciones y polémica del Valencia - Barça de La Liga
- Marcos Llorente (31 años): 'Mi propósito no es el fútbol, no lo siento así. A mí se me da bien, pero cuando hablo de Free Human siento como que es mi propósito de vida
- Máxima tensión en Valencia: preocupación en el Barça
- Pau Víctor, capítulo II: el '9' que no pudo verse en el Barça
- La historia de siempre con el Real Madrid
- Rodri entierra los debates de un plumazo
- Flick tirará de fondo de armario en Mestalla en el Valencia-Barça