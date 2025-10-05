Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Real Betis

Cucho Hernández: "Los buenos porteros están para decidir partidos"

"El centro de Ricardo es perfecto, a la cabeza, cabeceo bien, entreno mucho esa fase porque sé que no soy muy alto pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando puedo saltar"

Cucho Hernández, del Real Betis Balompié, celebra un gol durante el partido de fútbol de la liga española, La Liga EA Sports, disputado entre el RCD Espanyol y el Real Betis Balompié en el estadio RCDE. / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Sevilla

Cucho Hernández fue quien compareció en el flash de LaLiga justo a la conclusión de la victoria del Real Betis Balompié al Espanyol en Cornellà-El Prat con un penalti parado por Pau López a Javi Puado en el descuento, sitio al que llegó exultante de alegría tras cómo se dio una ajustada victoria que puso cuarto al conjunto verdiblanco a la espera de lo que suceda en Vigo entre Celta y Atlético.

El delantero bético comenzó hablando de esa jugada del final con Pau atajando la pena máxima: "Es una alegría doble, para eso están los buenos porteros, para decidir partidos. Sabemos que tenemos a Pau y a Álvaro y Adrián que en una jugada pueden resolvernos tres puntos. Estamos muy orgullosos por cómo ganamos aquí contra un Espanyol que viene haciendo las cosas de forma excelente. Muy contentos y ahora al parón a descansar para venir con doble energía".

Cucho irá citado con Colombia

Se irá en este parón internacional Cucho Hernández con la selección Colombia, un premio a sus cuatro goles en cuatro jornadas consecutivas: "Para eso trabajo cada día. La ayuda de mis compañeros también es importantísima. El centro de Ricardo es perfecto, a la cabeza, cabeceo bien. Entreno mucho esa fase porque sé que no soy muy alto pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando puedo saltar. Tengo que seguir trabajando, que esto no para. Son cuatro goles pero quiero muchísimos más y seguir ayudando al equipo a ganar".

Análisis del partido

"Creo que un tramo del primer tiempo ellos tuvieron la pelota y nos complicaron muchísimo. La segunda parte fuimos mejores. El Espanyol encuentra los espacios entre líneas muy bien. Me quedo con el orgullo y la pasión para sacar el partido por delante".

Cucho quiere más con el Betis

"Irte al parón viéndote ahí te llena de energía y te exige más. Queremos más. Queremos estar cuartos. Por qué no estar más arriba, ese debe ser el techo nuestro, siempre mirar hacia arriba", concluyó el delantero del Betis.

