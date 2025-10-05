Real Betis
Cucho Hernández: "Los buenos porteros están para decidir partidos"
"El centro de Ricardo es perfecto, a la cabeza, cabeceo bien, entreno mucho esa fase porque sé que no soy muy alto pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando puedo saltar"
Álex Mérida
Cucho Hernández fue quien compareció en el flash de LaLiga justo a la conclusión de la victoria del Real Betis Balompié al Espanyol en Cornellà-El Prat con un penalti parado por Pau López a Javi Puado en el descuento, sitio al que llegó exultante de alegría tras cómo se dio una ajustada victoria que puso cuarto al conjunto verdiblanco a la espera de lo que suceda en Vigo entre Celta y Atlético.
El delantero bético comenzó hablando de esa jugada del final con Pau atajando la pena máxima: "Es una alegría doble, para eso están los buenos porteros, para decidir partidos. Sabemos que tenemos a Pau y a Álvaro y Adrián que en una jugada pueden resolvernos tres puntos. Estamos muy orgullosos por cómo ganamos aquí contra un Espanyol que viene haciendo las cosas de forma excelente. Muy contentos y ahora al parón a descansar para venir con doble energía".
Cucho irá citado con Colombia
Se irá en este parón internacional Cucho Hernández con la selección Colombia, un premio a sus cuatro goles en cuatro jornadas consecutivas: "Para eso trabajo cada día. La ayuda de mis compañeros también es importantísima. El centro de Ricardo es perfecto, a la cabeza, cabeceo bien. Entreno mucho esa fase porque sé que no soy muy alto pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando puedo saltar. Tengo que seguir trabajando, que esto no para. Son cuatro goles pero quiero muchísimos más y seguir ayudando al equipo a ganar".
Análisis del partido
"Creo que un tramo del primer tiempo ellos tuvieron la pelota y nos complicaron muchísimo. La segunda parte fuimos mejores. El Espanyol encuentra los espacios entre líneas muy bien. Me quedo con el orgullo y la pasión para sacar el partido por delante".
Cucho quiere más con el Betis
"Irte al parón viéndote ahí te llena de energía y te exige más. Queremos más. Queremos estar cuartos. Por qué no estar más arriba, ese debe ser el techo nuestro, siempre mirar hacia arriba", concluyó el delantero del Betis.
- Caos en el vestuario del Real Madrid: egos, enfados y pulsos contra Xabi Alonso
- Pillan a Iturralde y Risto en un micro abierto hablando de Lamine: 'Ahora dicen que...
- El mercado empieza a moverse por Ter Stegen
- Real Madrid - Villarreal, en directo: Última hora del partido de LaLiga hoy, en vivo
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Sevilla - Barça
- José Manuel Pinto, sobre su etapa con Guardiola en el Barça: 'Sin Tito Vilanova fue otra cosa, nos afectó mucho
- Ronnie Coleman, exculturista ocho veces campeón del Mr Olympia, elige al ganador de 2025: 'Está mayor y medicado
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Villarreal