El crecimiento de Valentín Gómez: "Entreno para achicar la diferencia entre competiciones, creo que vengo levantando el nivel"

Erigido como titular en las últimas semanas ante las lesiones de Diego Llorente y Marc Bartra, Valentín Gómez está creciendo desde su fichaje por el Real Betis Balompié y frente a Club Atlético Osasuna cuajó un gran partido en la defensa como también hizo buena segunda mitad en el duelo de Europa League ante el Nottingham Forest.

Este jueves, volverá a ser titular, seguramente, en tierras búlgaras para medirse al PFC Ludogorets Razgrad en la jornada 2 de la liguilla de Europa League. Siendo uno de los protagonistas en clave verdiblanca estos días, el zaguero argentino de San Miguel ha atendido a los medios del Betis para repasar cómo se encuentra y desvelar su relación con Lo Celso, qué le enseña Pellegrini, cómo se entiende con Natan y ese sueño que persigue de ir citado algún día con La Albiceleste.

Se encuentra "bien, muy contento de poder estar acá, de formar parte de lo que es el club. La verdad es que me encontré con un lugar que el primer minuto me hicieron sentir muy cómodo. Realmente todas las personas que trabajan acá te hacen sentir de esa manera para poder tener esa comodidad. La verdad es que es muy importante, así que muy contento", admite Valentín, que se sintió sorprendido al llegar por cómo aprieta la afición bética: "La verdad que sí, me sorprendió mucho, porque siempre en Argentina se habla de que la manera en la que se vive el fútbol allá no se vive en ningún lado y creo que acá es muy similar. En el estadio entran 60.000 personas por partido, creo que es una locura. Y de la manera en que aprietan y acompañan el equipo, la verdad que me sorprendió para bien porque desde lejos es algo que no se notaba tanto pero una vez que lo vives, quedas sorprendido".

Lo Celso, su padrino

"Eso te ayuda muchísimo para después poder rendir adentro del campo porque no es fácil llegar a un lugar nuevo, venir de otra cultura, de otro país. Que te reciban de la manera, y encima jugadores como Isco, Bartra, Llorente, Gio, que fue el que más me ayudó en este proceso. Tanto él como su familia me acompañó bastante. Llegué a un club que tiene un grupo hermoso y creo que eso se nota adentro de la cancha con los resultados. Me ha apadrinado bastante (Giovani Lo Celso), la verdad que sí. Más allá de lo que es como jugador, que claramente no hace falta decir nada, como persona es el doble".

El Betis, "un lindo reto" mientras sueña ir citado con Argentina "Cuando me llamó el Betis, la verdad que sí, no lo dudé en venir, más que nada por un tema que sabía lo que era el club, se mira mucho el fútbol europeo en Argentina. Es un club que viene haciendo las cosas muy bien, está en un crecimiento constante y la verdad que no había mucho para pensar. Fue una decisión bastante fácil, creo que es un lindo reto". "Ir con Argentina sería el sueño máximo. Creo que todo jugador sueña con vestir la camiseta de la selección mayor, ya sea argentino, español o brasileño. Creo que es un poco el sueño que tenemos todos. Ojalá que en algún momento me pueda tocar, mientras tanto trataré de hacerlo de la mejor manera para que ese día llegue".

Dos zurdos en la defensa

Una de las cuestiones de las últimas semanas en el Betis es la pareja de centrales zurdos, Natan y Valentín, que vienen jugando ante las lesiones de Llorente y Bartra. El argentino ve al brasileño algo incómodo: "Creo que a él capaz al jugar a pierna cambiada, además siendo zurdo, no le queda tan cómodo como un derecho juegue en izquierda que es más habitual, por así decirlo, están más acostumbrados. Él es un grandísimo jugador, creo que lo viene haciendo bien. Aprendo mucho de él también, de su experiencia, lleva más años que yo, así que trato de copiarlo y aprender de él".

La ayuda de Pellegrini a Valentín

"Manuel ayuda muchísimo, está muy encima en los detalles, en lo que es el día a día, tanto como la palabra como predicar. Es un gran entrenador y también está a la vista los resultados que viene obteniendo. A ver, entreno para achicar esa diferencia que hay entre las ligas o las competiciones, por así decirlo, pero me sorprendió un poco porque creo que fui de menos a más. Capaz los primeros partidos me costó un poco más la adaptación, el entrar en ritmo de lo que es la liga, pero hoy en día creo que vengo levantando el nivel y entrenando para que cada vez sea mejor".

Vía: El Correo de Andalucía