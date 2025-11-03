El correctivo de Arrasate a Abde en pleno partido: "¿Vamos 3-0 y me haces esto a mí?"

Minuto 42 en La Cartuja. El Real Betis aplasta al Mallorca con un 3-0 incontestable. Abde Ezzalzouli coge el balón, se detiene ante Pablo Maffeo y se saca un lujo de la manga para conectar con un compañero. Jagoba Arrasate, quien lo conoce de maravilla de su etapa en Osasuna, no quiso dejarlo pasar, y la conversación entre ambos, en pleno partido, se ha hecho viral en las redes sociales.

El equipo andaluz y el navarro cerraron la jornada del domingo con el citado 3-0, gracias al doblete de Antony y a un gol del propio Abde en el primer tiempo. Los de Pellegrini fueron un rodillo imparable para los de Arrasate, que, tras la derrota, cayeron a la 15ª posición de la tabla con 10 puntos.

El enfado de Arrasate

El extremo marroquí estaba muy cómodo sobre el césped y, con la euforia del resultado y su gol, sacó a relucir su calidad con una filigrana vistosa pero totalmente innecesaria. Y el que fue su entrenador en Osasuna, donde Abde mostró un inmenso nivel, Jagoba Arrasate, se lo echó en cara visiblemente enfadado.

"¿Vamos 3-0 y me haces eso a mí? A mí no me hagas eso", le repitió en varias ocasiones, cogiéndolo de los brazos de manera cercana. Abde, lejos de rebotarse, aceptó el comentario del entrenador, a quien respeta mucho y con quien mantiene una buena relación.

Arrasate fue más que un entrenador para Abde. El marroquí, cedido por el Barça, debía demostrar lejos de Barcelona que tenía el nivel necesario para ser importante en el equipo. En Osasuna lo fue: marcó seis goles y repartió dos asistencias en 34 partidos, además de destacarse como uno de los grandes peligros del conjunto rojillo por su capacidad para desbordar y regatear.

Una relación magnífica

Antes del partido, Arrasate se abrazó con Abde. Precisamente, La Cartuja fue el escenario en el que, en 2023, intentaron plantar cara al Real Madrid juntos en la final de la Copa del Rey. Por desgracia para los rojillos, perdieron aquella final por 2-1.

Arrasate con Abde en Osasuna / EFE

Tras el partido, el entrenador del Mallorca habló del percance que tuvieron en el primer tiempo. "Ha hecho (Abde) una filigrana con 3-0 y mi banquillo se ha quejado. Tengo muy buena relación con él y le he dicho un poco lo que pensaba, de buenas formas. Él siempre me escucha y me entiende, y a partir de allí lo ha entendido y no ha pasado nada más", comentó.