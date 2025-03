La contundente respuesta de Pellegrini a las quejas de Ancelotti: "Es la octava o novena vez y no reclamamos"

"Hoy es la última vez que jugamos un partido antes de las 72 horas de descanso", enunció Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al Villarreal-Real Madrid. Un mensaje contundente que mostraba el descontento del club blanco con el calendario de LaLiga EA Sports. Un doblete de Kylian Mbappé doblegó el tanto inicial de Juan Foyth, pero al técnico italiano se le vio muy enfadado con lo sucedido.

Tras disputar 120 minutos el pasado miércoles en el 'Euroderbi', el Real Madrid visitaba este sábado La Cerámica apenas tres días después de un exigente partido en el Metropolitano, un hecho que generó gran crispación en el seno del madridismo. Así, Carlo Ancelotti se posicionó y expresó su malestar tras una victoria que les garantizaba el liderato provisional a la espera de lo que sucediese en el Atlético-Barça de este domingo.

Ancelotti confirma que el Madrid no jugará si no se respetan las 72 horas entre partidos / Efe

TEBAS RESPONDIÓ A 'CARLETTO'

Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo y derivaron en la respuesta de un Javier Tebas que publicó un mensaje vía 'X': "Carlo, seguro que Emilio te habrá contado que LaLiga había puesto el partido con el Leganés, de la proxima jornada ,el sábado a las 16:15 para daros más descanso antes de la semifinal contra la Real Sociedad. Pero Emilio le pidió al director de competiciones de LaLiga cambiarlo a las 21:00 —seguramente con tu conocimiento y autorización, me imagino— para beneficiar a los que venían de la fecha FIFA. ¡Y ahora nos quedan menos de 72 horas entre el pitido final del partido del sábado y el inicio de la semifinal del martes! Saludos".

Y PELLEGRINI

Quien también decidió pronunciarse al respecto fue Manuel Pellegrini, después de la remontada del Real Betis en Butarque: "Los técnicos no tenemos autoridad para decir cuando jugamos y cuando no. Es la octava o novena vez que jugamos antes de 72 horas durante el año y no reclamamos. Creo que podía ser más justo y haber jugado más tarde, pero la parte reglamentaria no creo que sea labor mía", dijo con contundencia.

El Betis remontó el partido en Butarque / EFE

El cuadro verdiblanco sufrió los efectos de jugar competiciones europeas entre semana, pues disputaron la vuelta de los octavos de final ante el Vitoria Guimarães y se enfrentaron al Leganés tres días después. Una situación similar a la de los blancos: “La verdad es que se habla mucho de los descansos, los jueves pasan factura para el domingo. Pero se ha jugado y se ha sacado por delante sin excusas. Fue un primer tiempo extraño, pero en el segundo tiempo tuvimos el fútbol y las piernas para dar la vuelta al marcador".