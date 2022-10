El comunicado de Canales tras su expulsión en Cádiz

El cántabro emitió un comunicado donde afirma no reprocharse nada de lo sucedido El verdiblanco admitió tener la conciencia tranquila y sentirse frustrado por no estar ante el Atlético

Sergio Canales aún no entiende el porqué de su expulsión el pasado miércoles en el Nuevo Mirandilla. El centrocampista cántabro vio dos amarillas consecutivas tras un intercambio de palabras con Mateu Lahoz, colegiado de la contienda.

Canales emitió un comunicado a través de sus redes sociales lamentando su ausencia frente al Atlético de Madrid, y en el que dice no "reprochar" nada de lo sucedido entre él y el colegiado valenciano.

"Siempre he respetado las actuaciones arbitrales y en Cádiz no fue una excepción. Tengo la conciencia tranquila y seguiré actuando con los árbitros, compañeros y rivales con el mismo trato que lo he hecho desde que debuté como profesional", apuntó el talentoso futbolista verdiblanco.

Canales admitió sentirse "frustrado" por no estar la próxima jornada con el Betis y aseveró que si se hubiera equivocado habría pedido perdón.