Claudio Bravo: "O me quedaba aquí o se acababa mi carrera"

El guardameta chileno ha confesado que tuvo oportunidades para salir del Betis, pero que las rechazó para seguir en el Benito Villamarín El portero de 39 años está pensando en un regreso a la selección de Chile, y cree que si sigue así, podrá volver

Claudio Bravo ha hablado sobre el mercado de verano, en el que tuvo varias ofertas, pero él no estaba dispuesto a salir. "Tuve la posibilidad de salir. O me quedaba aquí o se acababa mi carrera. Estamos muy cómodos y lo otro no me agradaría". Además ha querido expresar como se sintió cuando desconocía si el Betis podría inscribirlo en la temporada presente, y ha hablado sobre su posible regreso a la selección de Chile.

El guardameta chileno no sabía si el club verdiblanco podía contar con el jugador en la primera jornada de LaLiga, y confesó haberlo pasado mal, aunque "tenía la confianza en el club de que se iba a solucionar". Aun así, sabía que la portería iba a estar cubierta "Si no estoy yo, estará Rui, y si no, Dani".

Bravo, que tiene contrato con los heliopolitanos hasta el 30 de junio de 2023, ha comentado que tuvo algunas ofertas para salir, pero que las rechazaron, ya que "la familia es muy importante para mí y está feliz aquí". Además, ha relatado que su deseo es seguir en el Betis, porque considera que es un buen club: "Estaría feliz si me quedo aquí, me mantiene vivo ver el estadio lleno y la presión que te da ver a la afición". Aun así, ha expresado que tiene "otras opciones más allá del fútbol".

El guardameta de 39 años ha comentado que las rotaciones en la portería les ayuda a los dos, ya que ni él ni Rui Silva nunca saben si jugarán, y "los dos trabajamos para jugar".

En cuanto a poder regresar a la selección de Chile, Claudio Bravo opina que "hacer las cosas como las estoy haciendo me mantendrá las puertas de la selección abierta". Y ha añadido que aunque todo eso dependa del entrenador, él sabe "cómo prepararme y cómo competir".