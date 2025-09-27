Cinco bajas marcan el último entreno del Betis antes de recibir a Osasuna

El Real Betis Balompié saltó esta mañana a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para ejercitarse por última vez antes de medirse este domingo en La Cartuja a Club Atlético Osasuna en la jornada 7 de LaLiga EA Sports.

Una sesión que transcurrió con la única novedad de que Héctor Bellerín está en plena forma y podrá actuar de inicio ante el conjunto de Alessio Lisci que llegará a Sevilla sin haber puntuado fuera de El Sadar.

Natan y Valentín o experimentos en la zaga

En el apartado de bajas son cuatro los jugadores que no tendrá Manuel Pellegrini disponibles hasta después del parón: "En cuanto a Bartra y Llorente son lesiones musculares y no van a llegar para estos partidos, hasta el parón no esperamos recuperarlos. También hay que ver con Deossa, con un problema en el tobillo. Héctor tiene un problema puntual por fiebre y estará el siguiente", comunicó el técnico verdiblanco en la previa frente al Nottingham Forest dejando claro que no tenía esperanzas en poder contar con su pareja de centrales titulares ni tampoco con el cafetero, renqueante con el tobillo desde que firmó por el Betis desde Rayados de Monterrey.

Isco Alarcón es el cuarto lesionado y su vuelta se prevé para el mes de noviembre. Habiendo vuelto Héctor Bellerín y sin Pablo García, convocado y concentrado con España para la disputa del Mundial Sub-20 que comenzará esta tarde en Chile, son cinco las bajas con las que contará 'El Ingeniero' para recibir a Osasuna.

Pablo García podría estar con España hasta el 19 de octubre

Respecto al canterano del Betis, este domingo jugará el primer partido el combinado español contra Marruecos a partir de las 22:00 (hora peninsular). Encuadrada en el grupo B, España se medirá también contra Brasil y México, pasando a cuartos los primeros y segundos de los seis grupos y los cuatro mejores terceros. La final del certamen será en Santiago el domingo 19 de octubre.

Yoan Koré y Curro Macías

Manuel Pellegrini para la última sesión sobre el verde tiró de cantera con Yoan Koré y Curro Macías, centrales de Betis Deportivo y Juvenil A que completaron el entrenamiento ante las ausencias de Diego Llorente y Marc Bartra. Félix Garreta y Jorge Oreiro están a disposición de Javi Medina para el duelo del filial en Marbella esta noche. Para medirse a Osasuna sólo tendrá disponible el entrenador verdiblanco a Natan y Valentín Gómez.

Vía: El Correo de Andalucía