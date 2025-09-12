Chimy Ávila estudia su marcha del Betis cedido con opción de compra a Pumas

A última hora del pasado 11 de septiembre, los Pumas de la UNAM de México comenzaron a moverse de forma decidida para intentar el fichaje de Luis Ezequiel 'Chimy' Ávila, encontrando un entendimiento con el Real Betis Balompié para que el atacante argentino hiciera las maletas antes de la madrugada del 12 al 13 -a las 03:00 peninsulares- y volviera de esta forma al fútbol americano.

El conjunto verdiblanco, tal y como informó El Correo de Andalucía, pedía por el jugador cantidades que estuvieran por encima de 1,5 millones de euros y algo inferiores a los 2 millones, restando por decidir la fórmula de los pagos, que todo se encaminó una cesión con opción de compra con facilidades para que sea obligatoria.

Chimy Ávila estudia marcharse del Betis cedido con opción de compra a Pumas

Con el acuerdo entre clubes alcanzado, en el que la entidad mexicana paga una cantidad inferior al medio millón de euros por la cesión simple y tendrá que abonar de forma obligatoria casi otros 1,5 millones de euros en caso de que Chimy Ávila juegue con Pumas una serie de partidos, cantidades que detalló ABC, lo que resta por acordar son las cantidades salariales que iba a percibir el delantero de Rosario en la Liga MX.

Este último paso y muy importante de la negociación, los detalles entre Chimy y Pumas, es lo que está estudiando el jugador en estos momentos. Como informan a El Correo de Andalucía fuentes cercanas al rosarino, están dedicando todo el día para resolver la situación con varias ideas sobre la mesa y viendo todo al detalle. Transmiten que por el momento no es fácil.

De esta forma, el Betis entre lo que recibiría ahora por el préstamo y lo que recaudaría si la compra es obligatoria en base a lo pactado, liberaría el suficiente espacio salarial y no computaría pérdidas en LaLiga por un jugador al que le restaba a los verdiblancos por amortizar casi 2,5 millones de euros.

El Betis evitaría pagar 350.000 euros a Osasuna si traspasa a Chimy Ávila

La salida de Chimy Ávila a Pumas de la UNAM en estos últimos días del mercado internacional no solo aliviará, de concretarse, la masa salarial del Betis, sino que también tendría beneficios económicos adicionales.

Uno de ellos sería el ahorro de 350.000 euros que el club verdiblanco debería abonar a Osasuna si el delantero llegara a disputar tres partidos más con la camiseta bética.

Cuando Chimy alcanzó los 22 encuentros, el Betis ya cumplió con el primer pago de 350.000 euros a Osasuna, en base a las variables acordadas en su fichaje. El siguiente pago, de igual valor, se activaría al llegar a los 44 partidos oficiales, cifra que el argentino estaba muy cerca de alcanzar y a la que no llegará si el acuerdo que ya hay entre clubes también lo alcanza Chimy Ávila con Pumas.

Ahora mismo, todo en el tejado de Chimy Ávila, que es quien debe estudiar su salida del Betis a la mayor celeridad posible, puesto que esta madrugada el mercado en México echará el cierre, como también lo hará en Turquía con el interés de última hora del Kasımpaşa, y en caso de no alcanzar un acuerdo para resolver su salida, sólo Catar -con cierre el 16 de septiembre y que también ha mostrado interés por él- o Emiratos Árabes Unidos -2 de octubre- quedarían como opciones para poner fin a su paso por el Betis. Las negociaciones no están cerradas puesto que falta por cerrarse la parte del jugador.