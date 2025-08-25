Celta de Vigo - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Celta de Vigo de Claudio Giráldez se irán al primer parón internacional con cuatro partidos del campeonato disputados, ya que este miércoles ambos jugarán en Balaídos la jornada 6 de LaLiga EA Sports en fecha adelantada, puesto que cuando se hizo el sorteo éste coincidía con la primera jornada de la liguilla de Europa League, algo que hizo que juntaran a béticos y celtiñas en dicha fecha para no afectar a más equipos.

El cuadro celeste aún no conoce la victoria tras ser sorprendido por un Getafe muy mermado por inscripciones y el sábado perdió en el 88' tres puntos en Son Moix tras empatar Morey, por lo que su segundo encuentro en Balaídos se antoja como el momento perfecto para resarcirse de los olívicos.

Fácil no lo tendrán con un Betis que llega tras vencer al Alavés por la mínima y con portería a cero, pero dando la sensación con llegadas de que pudo ser mayor la renta, y tras empatar en el estreno liguero en el Martínez Valero.

Viajan a Vigo los de Manuel Pellegrini con la esperanza de voltear los tres últimos resultados allí, todos ellos saldados con derrota y sólo una victoria con 'El Ingeniero' a los mandos de la nave verdiblanca en su primer año, algo que quiere encontrar en este sexto para llegar como líder a la tercera jornada y para ir sumando puntos antes de que más encuentros se acumulen de forma consecutiva tras el parón internacional, cuando empezará también la Europa League.

Pau López, la duda del once de Pellegrini con posibles rotaciones

El Betis se presentará en Balaídos con un equipo muy reconocible y similar al que venció al Alavés en La Cartuja el pasado viernes, con la principal duda de Pau López, que sufrió un golpe en dicho partido y tiene una contusión en la rodilla que le ha impedido entrenar este lunes, quedando a la espera de que mañana martes sí lo haga y posteriormente confirme su estado Pellegrini en rueda de prensa.

Entró al grupo Deossa y siguen Diego Llorente y Marc Roca, pero es difícil que alguno aparezca en la citación, teniendo un bajo porcentaje el central madrileño, que sí que tiene más probable aparecer en la relación de jugadores para medirse al Athletic Club el próximo domingo.

En cuanto al resto del once, salvo algún problema puntual de algún jugador que no estuviera el martes al 100%, podría repetir el chileno a los mismos titulares, con la posibilidad de ver a Pablo García por Rodrigo Riquelme o Aitor Ruibal en alguno de los costados.

Horario del partido entre el Celta de Vigo - Real Betis Balompié

El conjunto de Manuel Pellegrini viajará hasta Vigo para enfrentarse al Celta de Claudio Giráldez en el encuentro adelantado de la jornada 6 de LaLiga EA Sports este miércoles 27 de agosto a partir de las 21:00 horas en el estadio de Balaídos.

Dónde ver por televisión el Celta de Vigo - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Celta de Vigo y el Real Betis Balompié, correspondiente al partido adelantado de la jornada 6 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.