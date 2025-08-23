Lo Celso: "Es importante empezar así, pero no me quedo con el gol sino con los tres puntos"

Uno de los grandes protagonistas de la primera victoria del Real Betis Balompié en la temporada fue Giovani Lo Celso, autor del único tanto del conjunto verdiblanco en el minuto 16 cuando aprovechó el rechace de un cabeceo de Cucho Hernández para mandar a la red un remate con su derecha en el área chica. Cuando anotó se acordó de Isco sacando una camiseta mandándole fuerza para que se recupere lo antes posible de su lesión.

Volvió a ser el rosarino aquel jugador que tanto Manuel Pellegrini como el club y la afición esperan, siendo determinante y canalizando el juego ofensivo del equipo.

Al término del encuentro, Lo Celso atendió a los micrófonos de Movistar+ repasando sus sensaciones tras el partido contra el Deportivo Alavés y analizando en qué momento personal se encontraba tras haber sido el artífice del gol del partido: "Uno trata de encontrar la regularidad. Es importante empezar así, pero no me quedo con el gol sino con los tres puntos. En Elche no aprovechamos las ocasiones. Tuvimos ocasiones para cerrar el partido y dejar el marcador a cero.

Contento con el ambiente vivido en La Cartuja

Una de las cosas que destacó el mediapunta argentino tras el duelo fue ese primer día en La Cartuja: "Me quedo con todo el ambiente. Es un estadio mítico, cuando entras en calor te das cuenta. La mejor manera de estrenarlo era ganando. Se nota el apoyo. Iremos encontrando el funcionamiento con los partidos. Esta gente no deja de sorprendernos, jugar aquí no es poca cosa. Con esta gente y el estadio es increíble. Estoy feliz por el funcionamiento del equipo y dejar la portería a cero".

Sobre La Cartuja y lo vivido en la noche del pasado viernes también comentó Bartra en redes sociales, apelando a hacer del campo un fortín como lo era el Villamarín: "Hace 3 años en La Cartuja hicimos entre todos a un Betis Campeón. Y ayer nada más pisarlo ya sentimos que este estadio es especial para nosotros. Donde ganamos nuestro primer partido de Liga y donde hay que hacer sentir lo que somos e hicimos en 2022, un grupo y una afición con hambre y gen ganador, para seguir estando arriba. No hay otro camino, juntos en las buenas y en las malas, vamos a hacer que La Cartuja sea un fortín y que sea otra temporada inolvidable para todos. Vamos mi gente, vamos mi Betis".

Junior confía en ir a más

Uno que debutó de nuevo en el Betis fue Junior Firpo, que lo hizo como titular en el día de su cumpleaños, mostrándose satisfecho en zona mixta: "Muy contento. Un día redondo, a mí me ha sido un poquito más redondo si esa de cabeza entra, pero bueno, qué vamos a pedir, ¿no? Al final, tres puntos por mi cumpleaños, así que muy, muy contento" .

"Al final ha sido tal y como me lo esperaba. La verdad es que esta tarde no he podido casi ni dormir siesta porque tenía muchas, muchas ganas de ver el recibimiento de la gente. Ha sido fantástico. Y bueno, en lo personal solo queda seguir cogiendo minutos, poniéndome a tono. Al final tuve que llegar un poquito más tarde que el resto de compañeros y eso todavía lo sigo notando. Pero bueno, dentro de poco estaré al cien por cien y disfrutaremos de más noches como ésta".

Junior hizo autocrítica

"Al final es lo que soy, ¿no? No puedo evitarlo. Soy un jugador ofensivo, me encanta crear ocasiones. Hoy creo que, bueno, no me voy contento del todo porque si hubiera estado un poquito más fino creo que el partido se habría resuelto un poco antes. Pero al final son los primeros partidos y siempre son así, ¿no? Son un poco más... Cuesta un poquito más generar las cosas. Pero estamos en el buen camino. Al final también somos varios jugadores nuevos. Riquelme y yo nos tenemos que compenetrar bien. Pero acabaremos haciéndolo y daremos mucha alegría".

Junior: "Ojalá algún día esa sea nuestra batalla"

Otra de las cosas que comentó Junior Firpo fue la clasificación en la tabla del Betis, que durmió primero al ser el que abrió la jornada: "Podría acabar LaLiga hoy y todos contentos. Es anecdótico. Ojalá algún día esa sea nuestra batalla. Hemos empezado LaLiga con cuatro puntos, primera victoria hoy y estamos muy contentos".

Pau y Pablo, en el foco del análisis de Junior

"Excepto esa primera ocasión que salva Pau, que para eso tenemos un portero. Pau está muy bien. Que sí, no nos ha generado grandes ocasiones. Nosotros, creo que hemos generado bastantes ocasiones. No recuerdo todas, pero bueno. Le hace una parada a Pablo, el portero, que se hubiera caído el estadio con el niño. Y ya te digo, al final estamos en esa línea de seguir creciendo como equipo. De seguir haciendo lo que nos pide el míster. Y seguro que tendremos muchos más días como estos".

Rendido a la afición del Betis

"Es increíble. Se me acaban las palabras. Al fin y al cabo, ya desde hace mucho tiempo que deseaba ver noches como esta. Deseaba volver a ver la gente. No es en el Villamarín, pero bueno esperemos que sea por algo bueno que estemos aquí. Que dentro de poco veamos un Villamarín muy bonito, seguro que sí. Pero no puedo decirles nada más. Solo darles las gracias, que lo sigan haciendo. Que de verdad que nos dan un apoyo y nos dan una carrera extra siempre. Y bueno, los queremos mucho y deseamos que sigan detrás de nosotros siempre".