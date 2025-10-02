Lo Celso guía al Betis en Bulgaria para sumar su primera victoria en Europa League (0-2)

Ocho cambios respecto al equipo que salió de inicio y venció a Club Atlético Osasuna presentó Manuel Pellegrini en Razgrad con el Real Betis Balompié para volver de Bulgaria con tres puntos en el casillero europeo ante el Ludogorets. Sorprendió, y mucho, la titularidad de Chimy Ávila -a dos partidos ya de abonar 350.000 euros en variables a los rojillos- más que la suplencia de Antony, como también la entrada de Aitor Ruibal como lateral en vez de Ángel Ortiz ahí por Bellerín con el de Sallent por delante para iniciar en el Huvepharma Arena. Un golazo de Lo Celso y otro que generó el argentino sirvieron para ganar al equipo de Rui Mota y colocarse con cuatro puntos en la Europa League.

Salió el conjunto verdiblanco alto y queriendo recuperar muy arriba en campo contrario, sin dejar girarse a los locales. A los cinco minutos, una falta de Junior a Kurtulus hizo que se parara el encuentro por lesión del sueco.

En una primera parte no excesivamente vistosa, los de Pellegrini intentaron contener las subidas del Ludogorets por medio de posesiones largas y concentrados ante un posible fallo. La amarilla que vio Aitor Ruibal lo condicionó en su lucha con Caio Vidal, que además tampoco contó con excesivas ayudas de Chimy.

Un tanto de Lo Celso da ventaja al Betis al descanso

El Betis, con llegadas lejanas de Marc Roca y Rodrigo Riquelme fue presentándose en los dominios de Sergio Padt hasta que Giovani Lo Celso abrió el marcador e hizo el único tanto de la primera mitad. Natan, que había saltado de zona de forma algo peligrosa, consiguió robar el esférico y avanzar hasta entregarle el cuero al rosarino, que en el pico derecho del área grande se posicionó, usó a su favor a los jugadores locales como barrera para el meta neerlandés y le pegó con rosca abajo al palo largo.

El golazo del argentino no le dio continuidad a los ataques verdiblancos, dando paso a ocasiones del Ludogorets cada vez más peligrosas. El costado de Aitor, el elegido para llegar al marco de Álvaro Valles.

Con el 0-1 se llegaría al descanso en Razgrad, eso sí, el Betis sufriría en la última acción. Una falta de Riquelme en la frontal que lanzó Son se perdió pegada a la portería bética.

Cuando pitó en la reanudación el austriaco Julian Weinberger, el Ludogorets introdujo a Tekpetey por Erick Marcus e intentó mantener el nivel mostrado en los últimos compases del primer acto, pero fue el Betis quien recuperó el control y empezó a llegar. Aitor Ruibal tras una jugada trenzada en la que le llegó un balón en la derecha que le filtró Lo Celso, aprovechó para centrar de primeras al segundo palo, donde Junior remató de forma errónea, y gracias a ello rebotó en Son marcándose en propia.

El 0-2 le dio aire al conjunto de Manuel Pellegrini, que antes de notar el mínimo riesgo de verse en inferioridad retiró a ambos laterales. Ángel y Ricardo entraron por ellos.

Los de Rui Mota se echaron arriba ante un Betis que, pensando en el domingo en Cornellà, redujo la intensidad y se dedicó a conservar la cómoda ventaja que le daba el electrónico. Poco a poco 'El Ingeniero' fue retirando a piezas clave como Giovani Lo Celso o Marc Roca. El argentino fue el autor del primero y el que generó el segundo, y el de Vilafranca del Penedès continúa ofreciendo buenas prestaciones y cada vez mejores sensaciones en el verde. Minutos para Abde -también salió Rodrigo Riquelme-, Amrabat y Fornals.

La entrada de jugadores frescos acercó a los verdiblancos al tercero, que se perdió al impactar un tiro del de Beni Melal en el palo. Instantes después combinó con Fornals, quedándose el balón algo atrás del castellonense y perdiéndose por la esquina el remate.

Del posible 0-3 se pudo llegar al 1-2 en un error en la entrega en salida de Álvaro Valles, que se la dio en los pies a Caio Vidal, para ceder este a Tekpetey y obligar a Natan a sacarla bajo palos. En las postrimerías del encuentro, ya con todo decidido y el Ludogorets volcado, el Betis las tuvo para regresar de Bulgaria con un marcador más amplio, pero el cansancio y en ocasiones la toma de decisiones en el final de las acciones impidió ese tercer gol.

Consigue el Real Betis Balompié su primera victoria en esta edición de la Europa League. Lo hace en el mayor desplazamiento que tendrá que hacer en toda esta liguilla y con una unidad B, con Lo Celso como comandante entre ellos, sin excesivo brillo que hizo los deberes con un solvente 0-2.

Antes del segundo parón internacional, los de Pellegrini tendrán que regresar este viernes a Sevilla, entrenar el sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y poner horas más tarde rumbo a Barcelona para enfrentarse al RCD Espanyol en Cornellà, donde los verdiblancos pueden seguir ganando puntos en su lucha en LaLiga por los puestos europeos. Después será momento para pensar en las vueltas de Llorente, Bartra y Deossa.

Vía: El Correo de Andalucía