Ceballos, a corazón abierto en su presentación: "He soñado con estar aquí"

Dani Ceballos ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Real Betis. El ya exjugador del Real Madrid se ha mostrado ilusionado con la temporada que tiene por delante y ha dejado clara la ambición con la que afronta esta nueva etapa. Durante su presentación, el utrerano no ha podido contener las lágrimas al recordar todo lo vivido y la emoción de, por fin, regresar a ‘su’ casa.

"Siento felicidad, alivio e ilusión. Es lo que siento ahora mismo, he soñado con estar aquí, nunca me fui, siempre estuvo en mi corazón, el Madrid era el mejor por historia y títulos, ahora en mi casa y donde quiero estar, se ha concretado este año y qué mejor vuelta que a un Betis de Champions con ganas de trabajar y llevarlo a lo más alto", expresa.

Sobre si tenía miedo de que la operación no se cerrase, explica que el club siempre le había mostrado total tranquilidad: "Nunca tuve miedo de que se cayera la operación, mantuve siempre el hilo de contacto con el club y me transmitían tranquilidad sabiendo los momentos del mercado. Se podría haber hecho en el pasado, pero cuando todo se alinea se ha hecho, mi familia ha sido fundamental, mi hija me dijo que me guiara por el corazón. Cuando nacieron, Ángel Haro me mandó el carnet de socias para ellas; siempre he sentido el cariño del club y afición. Cuando ves el Betis en el Villamarín y en La Cartuja se te pone la piel de gallina y quiero devolver esa confianza y ese cariño".

Para muchos béticos su regreso llega tarde, pero el jugador ha dejado claro que su principal intención siempre había sido la de volver al Betis: "Por sensaciones a veces sientes que puede ser el último tren y podía escaparse la oportunidad de jugar. Quería volver, he tenido contacto con Manu Fajardo, me dijeron que era mi casa, confié en ellos y hemos ido marcando los tiempos. No he tenido nervios, aunque hayamos tenido momentos de incertidumbre", explica.

Sobre su estado de forma, reconoce que no está al 100% pero que, si por él fuera, está listo para el duelo ante el Real Madrid del próximo viernes: "Ha sido un día duro, hablé con Manu y le dije que quería entrenar hoy. Mientras cerramos la operación dormí dos o tres horas, quería estar a las 7:00 en el avión para poder entrenar. He podido hablar con el míster y dejarle claro que estoy disponible para cuando me necesite, ha sido un verano largo entrenando en solitario. Es cierto que no estoy al 100% e intentaré estar a punto lo más rápido posible. Pellegrini es el que manda, tiene la llave del club y tenemos que respetar su decisión".

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Otro de los nombres propios en el último día de mercado del Betis ha sido el de Pablo García. El canterano abandonó el equipo llorando rumbo al Racing de Santander y Ceballos le ha querido mandar un mensaje: "A Pablo le digo que disfrute del fútbol, es uno de los nuestros, se ha criado aquí, ha elegido el camino correcto, es lo que él quería y esperemos que le vaya bien y haga los máximos goles posibles"