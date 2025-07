Caso Antony: Arabia se entromete en los planes del Betis

El gran objetivo del Real Betis este verano no es otro que el fichaje de Antony. La entidad verdiblanca quedó impresionada con su cesión la pasada temporada y el propio jugador brasileño se enamoró del club y de la ciudad, hasta el punto de lanzar un guiño tras otro. Sin embargo, existen muchos obstáculos que impiden, por el momento, un reencuentro en Heliópolis.

Según informa 'Sky Sports' desde Inglaterra, hasta dos clubes de la Liga Saudí se han interesado en las últimas horas por el jugador propiedad del Manchester United. Dicha información asegura que un regreso al Betis es muy poco probable a día de hoy y que tampoco pondrá rumbo a la Bundesliga de la mano de Erik ten Hag y el Leverkusen.

Pero salir debe salir, sea ahora o en la recta final del mercado. Por el momento Antony sigue tomándose su tiempo para tomar una decisión de cara a su futuro y cuanto más tiempo pase, más beneficioso podría ser para el Real Betis.

Solo es rentable una cesión

Los verdiblancos no pueden afrontar un traspaso teniendo en cuenta las cantidades que pide el Manchester United. No obstante, si van pasando los días y a los 'red devils' comienzan a entrarles las urgencias, podrían verse obligados a negociar una nueva cesión con tal de darle salida al extremo, que no cuenta para Rúben Amorim.

De hecho, tanto él como Alejandro Garnacho fueron descartados por el técnico portugués para la gira de pretemporada del United por Estados Unidos, comprendida entre finales de julio y principios de agosto.

Por el momento, esas prisas todavía no han llegado y en Old Trafford insisten en su único interés por negociar una venta definitiva. Arabia aparece entonces en escena como uno de los posibles destinos y Antony no vería del todo mal dicha operación, según apuntan desde Inglaterra, aunque prefiere esperar por si sale alguna oportunidad en Europa.